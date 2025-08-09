"บิ๊กอ้วน" เชื่อมั่นทหารไทยมีวินัย หลัง "ฮุนเซน" อ้างยิงหนังสติ๊กยั่วยุ ชี้ทั้งสองฝ่ายต้องตรวจสอบคนของตัวเอง

"ภูมิธรรม’ เชื่อมั่นทหารไทยมีวินัย หลัง ‘ฮุนเซน‘ อ้างทหารไทยยิงหนังสติ๊กยั่วยุ อาจนำไปสู่สงคราม ส่วนจะแถลงโต้หรือไม่ ต้องดูตามสถานการณ์ ไม่ใช่โต้ได้ทุกเรื่อง ไม่เช่นนั้นก็จะคุยกันไม่ได้
วันนี้ (9 ส.ค. 68) เวลา 07:30 น. ที่กองบินตำรวจ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่สมเด็จฮุน เซน ประธานพฤฒสภากัมพูชา โพสต์ข้อมูลอ้างว่าทหารไทย ใช้หนังสติ๊กยิงยั่วยุทหารกัมพูชา อาจนำไปสู่การใช้อาวุธหนักในการตอบโต้ จนอาจจะกลายเป็นสงครามใหญ่อีกครั้ง ว่า ตนเองยังไม่ทราบในเรื่องของข้อเท็จจริง ขอไปดูรายละเอียดก่อน ซึ่งวันนี้เราขอให้มีความจริงจังจริงใจในการแก้ปัญหา
ส่วนเรื่องการใช้หนังสติ๊กเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้น นายภูมิธรรม กล่าวว่า เราไม่ทราบ ทุกฝ่ายต้องไปตรวจสอบคนของตัวเอง หากอะไรที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดความไม่สบายใจต่อกันหรือเป็นเงื่อนไขก็ไม่ควรทำ แต่เราเข้มงวดคนของเราอยู่แล้ว พร้อมเชื่อว่าคนของเรามีวินัย
ส่วนจะมีการสั่งให้ผู้บังคับบัญชาไปตรวจสอบว่าคนของเรามีการใช้หนังสติ๊กจริงหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ผู้บังคับบัญชาก็จะไปดูข้อเท็จจริง และก็จะมีการพูดคุยกันได้ น่าจะไม่มีปัญหา
ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า จะมีการแถลงตอบโต้ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้หรือไม่ เพราะอาจจะถูกนำไปบิดเบือน และเผยแพร่ต่อนานาชาติ นายภูมิธรรม ระบุว่า ก็ต้องดูไปตามสถานการณ์ว่ามีการพูดไปมากแค่ไหน พูดไปไกลอย่างไรไม่ใช่เราจะโต้ทุกประเด็น ไม่เช่นนั้นจะคุยกันไม่ได้