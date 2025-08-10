xs
“ฮุนเซน” โพสต์แขวะคนไทยชอบตามส่องเฟซบุ๊ก ยันไม่ลบคอมเมนต์ดูหมิ่นกัมพูชา แต่จะตอบกลับ Don’t Thai to me

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ฮุนเซน” โพสต์บอกนึกไม่ถึง เมื่อเช้าแค่เรื่องตีกอล์ฟมีสื่อไทยเอาไปเผยแพร่ต่อ แสดงว่ามีคนไทยตามส่องประจำ พบโพสต์ข้อความแต่ละครั้งมีคนไทยดูเกิน 5%  แต่ก็มีคนไทยบางกลุ่มไม่หวังดีคอมเมนต์ดูหมิ่นกัมพูชา ตนจะไม่ลบแค่ตอบกลับว่า Don’t Thai to me

วันนี้(10 ส.ค.) เมื่อเวลา 19.16 น.ในเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia ของนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา มีการโพสต์ข้อความว่า “เมื่อเช้านี้ผมได้โพสต์กิจกรรมการตีกอล์ฟของผม ไม่คิดเลยว่าจะมีสื่อไทยฉบับหนึ่งนำไปลงเผยแพร่ ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่ามีชาวไทยบางส่วนติดตามกิจกรรมของผมอยู่เป็นประจำ

“จากการสังเกต เวลาโพสต์ข้อความแต่ละครั้ง จะมีชาวไทยเข้ามาดูเกิน 5% และสูงที่สุดคือตอนที่ผมโพสต์เกี่ยวกับการใช้หนังสติ๊กเป็นอาวุธ ซึ่งในกลุ่มผู้เข้ามาดูนั้นมีชาวไทยอยู่ถึง 17.1%

“ทุกครั้งที่ผมโพสต์ ก็มักจะมีชาวไทยบางกลุ่มที่ไม่หวังดี เข้ามารบกวนด้วยการคอมเมนต์เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษในเชิงดูหมิ่นต่อกัมพูชา

“ผมไม่ลบออกหรอก แต่บางครั้งก็จะตอบสั้น ๆ ว่า “Don’t Thai to me”

