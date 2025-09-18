ไม่หยุดเจอแน่! ตำรวจอคฝ.วอร์มเครื่องรถ "จีโน่" 10 คัน สลายม็อบเขมรป่วนชายแดนสระแก้ว

บก.อคฝ.เตรียมพร้อมรถจีโน่ 10 คัน สนับสนุนภารกิจสลายม็อบเขมรป่วนชายแดน บ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว ล่าสุดทำตำรวจบาดเจ็บ 4 นาย
กรณีเกิดเหตุการณ์รวมตัวชุมนุมของชาวกัมพูชาที่บ้านหนองหญ้าแก้ว โดยมีการรื้อลวดหนามป่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่ตรึงกำลังแนวชายแดน จ.สระแก้ว ส่งผลให้มีเจ้าหน้าฝ่ายไทย เป็นตำรวจควบคุมฝูงชน (คฝ.) ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย ภายหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายท้ายได้มีการสลายการชุมนุมโดยใช้ถังแก๊สน้ำตาและกระสุนยาง โดยเหตุเกิดขึ้น เมื่อช่วงประมาณ 16.30 น.วันที่ 17 ก.ย. ที่ผ่านม
ล่าสุด วันนี้ (18 ก.ย.) พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผู้บังคับการกองกำกับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (ผบก.อคฝ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการชุมนุมที่บัานหนองหญ้าแก้ว โดยระบุว่า เบื้องต้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้มีข้อสั่งการ ให้ทางกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (อคฝ.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้เตรียมความพร้อม ในการสนับสนุนภารกิจดังกล่าว โดยให้จัดเตรียมรถน้ำจีโน่ ที่ใช้ในการสลายการชุมนุม
"บก.อคฝ. มีความพร้อมสนับสนุน โดยจัดรถน้ำจีโน่ ทั้งหมด 10 คัน และมีการบำรุงรักษารถน้ำจีโน่อยู่ระยะๆ ซึ่งอยู่ระหว่างรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ในการออกไปสนับสนุนภารกิจดังกล่าว" พล.ต.ต.ชัยกฤต ระบุ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรถจีโน่หรือรถบรรทุกน้ำ ที่เคยใช้ในการสลายการชุมนุมคณะราษฎร บริเวณแยกปทุมวัน เมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 ต.ค.2563 ตำรวจได้ใช้รถควบคุมฝูงชน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกปฏิบัติการในการสลายการชุมนุมคณะราษฎรเป็นครั้งแรก
โดยเป็นรถบรรทุกน้ำสีฟ้า สามารถบรรจุน้ำได้ 12,000 ลิตร มีกระบอกฉีดน้ำบนหลังคารถ มีระยะฉีดสูงสุด 65 เมตร สามารถปรับระดับการฉีดได้รอบคัน รวมทั้งสามารถใส่สีในน้ำ เพื่อทำให้ผู้ถูกฉีดมีสีติดตามตัวและเสื้อผ้าเป็นที่สังเกตได้
นอกจากนี้ รถควบคุมฝูงชนรุ่นดังกล่าวยังติดตั้ง เครื่องเสียงความถี่สูงใช้ควบคุมฝูงชน LRAD (Long Range Acoustic Device) เป็นเครื่องขยายเสียงระดับไกลสำหรับใช้ปราบจลาจล โดยการส่งสัญญาณเตือนมวลชนไม่ให้บุกรุกเข้ามาในที่หวงห้าม พร้อมทั้งยังติดตั้งแก๊สน้ำตา โฟมดับไฟ
ส่วนล้อ เป็น "ล้อกันกระสุน" มีตะแกรงป้องกันกระจกรอบคัน มีคันกั้นเหล็กหน้ารถไว้เคลียร์พื้นที่ ที่มีสิ่งกีดขวาง โดยรอบตัวรถจะมีกล้องวงจรปิดติดตั้งรอบคันเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ รอบทิศทาง สามารถใช้เป็นหลักฐาน พิสูจน์ข้อเท็จจริง หากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น
สำหรับ "น้ำที่ใช้ฉีด" ที่ผสมสีต่างๆ ลงไป มีคุณสมบัติล้างออกยาก ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ในการแบ่งแยกกลุ่มผู้ชุมนุมออกจากประชาชนทั่วไป
ขณะที่ผ่านมา เช่น ในการสลายม็อบอื่นๆ เมื่อปลายปี 2556 มีการใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูง ซึ่งนำเข้าจากประเทศอเมริกา ฉีดน้ำผสมแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ชุมนุม กปปส. ที่พยายามนำมวลชนฝ่าแบริเออร์และลวดหนาม บริเวณหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อบุกเข้าทำเนียบรัฐบาล