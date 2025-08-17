เปิดสถิติกัมพูชาละเมิดหยุดยิง ทั้งบินโดรน-เสริมกำลัง-ยั่วยุ ส่อการเตรียมการรบ

ทบ.เผยสถิติกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิง หลายรูปแบบ ช่วง 7-16 ส.ค.ทั้งบินโดรน 76 ครั้ง 204 ลำ เพิ่มเติมกำลัง-อาวุธหนัก ยิงปืนยั่วยุ ลักลอบวางทุ่นระเบิด แสดงถึงการเตรียมการรบมากกว่ารักษาสถานะหยุดยิง
เฟซบุ๊กเพจ “กองทัพบกทันกระแส” เปิดเผยข้อมูลจากกองทัพบก(ทบ.) เกี่ยวกับสถิติกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ในห้วงวันที่ 7-16 สิงหาคม 2568 ดังนี้
บินโดรนล้ำแดน 76 ครั้ง/204 ลำ
-บุรีรัมย์ พบมากสุด 51 ลำ
-11 ส.ค. 68 ละเมิดสูงสุด ตรวจพบ 49 ลำใน 3 จังหวัด
การเพิ่มเติมกำลัง
-ตรวจพบการเคลื่อนย้ายรถยนต์บรรทุกทางทหารทุกวัน
-มีการติดตั้งอาวุธยิงสนับสนุนในหลายพื้นที่ เช่น เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 81 มม.
-วันที่ 10 ส.ค. 68 พบขบวนรถทหารใหญ่ที่สุด 20 คันเคลื่อนที่จากวัดตาเมือนไปช่องกร่าง
-พบการเพิ่มอาวุธหนัก (DShK,PKM, RPG-7)
การยิงปืนยั่วยุ
- 8 ส.ค.68 ใช้หนังสติ๊กยิงก้อนหินใส่แนวกำลังไทย
- 9 ส.ค.68 ได้ยินเสียงปืนจากฝั่งกัมพูชา4 นัด
การลักลอบวางทุ่นระเบิดทำให้ทหารไทยสูญเสียขา
-9 ส.ค. 68 ศรีสะเกษ
-12 ส.ค. 68 ปราสาทตาเมือนธม
กัมพูชาแสดงถงการเตรียมการรบมากกว่ารักษาสถานะหยุดยิง