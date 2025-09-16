พระอาจารย์คึกฤทธิ์ ถูกโยงคลิปช็อปปิ้งกับสีกา "อาจารย์เบียร์" ชี้ คลิปถูกครอปสร้างความเข้าใจผิด แต่เข้าข่าย “โลกวัชชะ” เสี่ยงกระทบศรัทธา

จากกรณีคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ในโซเชียล มีการกล่าวหาว่า พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล แห่งวัดนาป่าพง เดินทางไปช็อปปิ้งกับสีกาคนสนิทในต่างประเทศ ล่าสุดรายการ "โหนกระแส" ได้เปิดเผยคลิปฉบับเต็มและชี้แจงข้อเท็จจริงว่าคลิปดังกล่าวถูก "ครอป" เพื่อสร้างความเข้าใจผิด อีกทั้งยังชี้ให้เห็นว่าแม้จะไม่ผิดวินัยสงฆ์ร้ายแรง แต่สีกาก็แสดงกิริยาใกล้ชิดที่เข้าข่าย "โลกวัชชะ" หรือเรื่องที่สาธารณชนติเตียนได้
จากกรณี ที่โลกโซเชียลมีการเผยแพร่คลิปวิดีโออ้างว่าเป็น พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าสำนักวัดนาป่าพง ผู้เผยแผ่คำสอน “พุทธวจน” ที่มีชื่อเสียงและผู้ติดตามจำนวนมาก กำลังช็อปปิ้งกับสีกาคนสนิทภายในร้านเครื่องประดับหรูในต่างประเทศ พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์ที่เกินกว่าพระสงฆ์กับลูกศิษย์นั้น
ล่าสุด วันนี้ (16 ก.ย.) รายการโหนกระแส ซึ่งดำเนินรายการโดยคุณหมวย อริสรา ได้สัมภาษณ์ "อาจารย์เบียร์" ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนา เกี่ยวกับคลิปวิดีโอดังกล่าว โดยอาจารย์เบียร์ได้เปิดเผยคลิปฉบับเต็มและชี้แจงว่า คลิปที่ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียถูก “ครอป” หรือตัดมุมภาพให้แคบลง เพื่อทำให้ผู้ชมเข้าใจผิดว่าเป็นการช็อปปิ้งส่วนตัวระหว่างพระอาจารย์กับสีกาเพียงสองคน
อาจารย์เบียร์ ระบุว่า ภาพในคลิปฉบับเต็มมาจาก การเดินทางของคณะที่ไปต่างประเทศ และจุดที่ถ่ายทำคือร้านขายของที่ระลึกในสนามบิน ไม่ใช่ร้านจิวเวลรี่หรูตามที่หลายคนเข้าใจ นอกจากนี้ในคลิปยังปรากฏว่ามีบุคคลอื่นในคณะอยู่ด้วย ไม่ได้เป็นการเดินทางหรือเดินช็อปปิ้งเป็นการส่วนตัวสองต่อสอง อีกทั้งพระอาจารย์ถูกนิมนต์เข้าไปนั่งในร้านโดยบุคคลอื่น
อย่างไรก็ตาม อาจารย์เบียร์ให้ความเห็นว่า แม้คลิปดังกล่าวจะไม่เข้าข่ายผิดวินัยสงฆ์ถึงขั้น “สังฆาทิเสส” (อาบัติหนักรองจากปาราชิก) แต่ก็ยังอยู่ในข่าย “โลกวัชชะ” หรือเรื่องที่สาธารณชนสามารถติเตียนได้ เนื่องจากสีกาแสดงท่าทีหรือกิริยาที่ดูใกล้ชิดกับพระอาจารย์มากเกินไป แม้จะไม่มีการแตะต้องตัวกันก็ตาม ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสื่อมเสียแก่พระพุทธศาสนาได้