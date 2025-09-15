"ไก่ มีสุข" เมื่อครั้งมีคดีกับพระคึกฤทธิ์

กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งสำหรับ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ ผู้ก่อตั้ง วัดนาป่าพง จ.ปทุมธานีที่บรรดาลูกศิษย์รู้จักกันดีในฐานะพระที่ระบุว่ามีการสอนหลักธรรมโดยอิงจากพุทธวจน
ย้อนไปในปี 2562 พระคึกฤทธิ์ เคยตกเป็นข่าวใหญ่กรณีถูกอดีตลูกศิษย์ฟ้องร้องกล่าวหาว่าฉ้อโกงเงินบริจาคเพื่อซื้อที่ดินและจัดพิมพ์หนังสือพุทธวจน รวมกว่า 515 ล้านบาท
ตอนนั้นหนึ่งในคนที่กลายเป็นข่าวดังก็คือ "ไก่ มีสุข" อดีตผู้ประกาศข่าวซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของพระคึกฤทธิ์ที่ได้มีการแชร์ดังกล่าวกระทั่งเจ้าตัวถูกลูกศิษย์พระคึกฤทธิ์ฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาท
เรื่องที่เกิดขึ้นทางไก่มีสุขเองได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงว่าตนเองเคยเคารพนับถือพระคึกฤทธิ์จริงแต่ได้ออกมาจากวัดตั้งแต่ปี 2558 แล้ว และอยากใช้โอกาสนี้ขออโหสิกรรมไปยังคนที่ตนเป็นคนพาเข้าไปหาหรือบริจาคเงินให้กับพระคึกฤทธิ์รวมถึงทางวัดด้วย
สำหรับคดีที่ ไก่ มีสุข ถูกฟ้องจบลงด้วยการที่ทางโจทก์ถอนฟ้อง แต่ที่น่าสนใจก็คือเฟชบุ๊ค ดร.ณัฐนันท์ สุดประเสริฐ หรือ ครูนัท หนึ่งในกูรูพระไตรปิฎก ที่ลงข้อความระบุว่าทางไก่ มีสุข ได้เล่าให้ตนเองฟังว่าเธอไม่เคยไปร้องไห้ในศาลเพื่อให้ทางพระคึกฤทธิ์ถอนฟ้องตามที่มีลูกศิษย์อีกฝ่ายเอามาอ้างแต่อย่างใด
เธอยังยืนยันในศาลว่าไม่เคยได้เงินมาจากวัดนาป่าพงสักบาทเดียว แต่เป็นเธอต่างหากที่เป็นคนจ่ายเงินให้กับพระคึกฤทธิ์เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าเครื่องบินเฟิร์สทคลาส รวมถึงค่าห้องพักเวลาไปแสดงธรรมตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งทางพระชื่อดังจะขอให้จัดห้องพักที่มีประตูเชื่อมถึงกันเพราะห้องหนึ่งจะใช้พักผ่อนและอีกห้องเอาไว้รับแขก แต่หลังจากหมดศรัทธาและออกมาจากวัดเธอกลับถูกกล่าหาว่าที่ออกจากวัดเพราะเรียกร้องเงิน 3 ล้านบาททำให้เธอรู้สึกสลดและสังเวชว่านี่หรือพระที่ตนเองเคยอุปฐาก