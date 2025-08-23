xs
สวยโกงอายุ! “สู่ขวัญ บูลกุล” เผยภาพล่าสุดในวัย 53 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แฟนๆ ตะลึงไม่น้อยเลยทีเดียว หลังจากที่ “สู่ขวัญ บูลกุล” อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้เผยภาพผมสั้น ที่ทำให้หน้าตาสดใส และดูอ่อนเยาว์ ทั้งๆ ที่เจ้าตัวกำลังจะอายุครบ 53 ปีในวันที่ 27 ส.ค.นี้ งานนี้แฟนๆ คอมเมนต์สนั่น หน้าเด็กเวอร์วัง, สวยโกงอายุจริงๆ












