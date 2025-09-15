วงการสงฆ์ดรามาไม่พัก!! เปิดคลิป ‘พระอาจารย์คึกฤทธิ์’ ชอปปิงกับสีกาคนสนิท

“อีซ้อขยี้ข่าว :อีซ้อ“ เปิดคลิป“พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล” แห่งวัดนาป่าพง ชอปปิ้งก้บสีกาคนสนิท ชาวเน็ตจวกยับถามความละอายอยู่ตรงไหน?
ยังคงมีประเด็นเรามาเกี่ยวกับวงการสงฆ์ ที่ล่าสุด “พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล” แห่งวัดนาป่าพง ผู้เผยแผ่คำสอน “พุทธวจน” ที่โด่งดังและมีผู้ติดตามทั่วประเทศ ถูกแฉว่าโอนเงินให้กับสีกาที่เยอรมันกว่า 12.2 ล้านบาท และใช้สีการายนี้ให้เป็นศูนย์กลางฟอกเงินวัดที่เยอรมัน
ล่าสุด วันนี้ (15 ก.ย.) เพจ “อีซ้อขยี้ข่าว :อีซ้อ“ ได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็น “พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล” พร้อมสีการายหนึ่งกำลังชอปปิ้งอยู่ภสยในร้านเครื่องประดับแห่งหนึ่ง ทางเพจระบุแคปชันว่า “โรแมนติกมากปิ๊ปิ๊กับมิ๊มิ๊ ควงคู่ชอปปิ้งต่างประเทศ”
อย่างไรก็ตาม คลิปดังกล่าวมีชาวเน็ตแห่วิจารณ์สนั่นว่า เหมาะหรือไม่เหมาะ พระระดับนี้ ควรพิจารณาตัวเอง ไม่มีใครใส่ร้ายท่านหรอกค่ะ , นี่สินะ คือ ความสุขบนความ“ศรัทธา“ , สอนเขาแต่ตัวเองไม่มีความละอายต่อบาปเลย