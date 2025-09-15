เปิดประวัติ "พระอาจารย์คึกฤทธิ์" จากนายทหาร สู่ผู้ก่อตั้งวัดนาป่าพง ผู้เผยแผ่ "พุทธวจน"

รู้จัก "พระอาจารย์คึกฤทธิ์" พระนักเผยแผ่ธรรมะด้วยแนวทางการสอนที่ยึดมั่นใน “พุทธวจน” ก่อนอุปสมบท ท่านรับราชการทหารมียศสุดท้ายในชีวิตฆราวาสที่ “พันตรี”
วันนี้ (15 ก.ย.) ทำความรู้จัก “พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล” พระนักเผยแผ่ธรรมะที่ได้รับความสนใจจากผู้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง ด้วยแนวทางการสอนที่ยึดมั่นใน “พุทธวจน” หรือคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกโดยตรง ซึ่งมีจุดเด่นคือความชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
สำหรับประวัติ “พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล” พระนักเทศน์ชื่อดัง เจ้าของคำคุ้นหู “พุทธวจน”
• ชื่อเดิม: คึกฤทธิ์ โชติวิกุล
• เกิด: พ.ศ. 2506 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
• การศึกษา: จบการศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหารและจบหลักสูตรนายร้อย จปร. รุ่น 33 ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนอุปสมบท ท่านรับราชการทหารมียศสุดท้ายในชีวิตฆราวาสที่ พันตรี
การอุปสมบท
• อุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. 2544
• ได้รับฉายาแรกว่า “ปราโมชโช” ต่อมาจึงใช้ฉายา “โสติปาโล”
• จุดมุ่งหมายในการบวช: ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกโดยตรง
การก่อตั้งวัดนาป่าพง
• ปี พ.ศ. 2545 ก่อตั้ง วัดนาป่าพง ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
• วัดถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น พุทธวจนธรรมสถาน
• แนวทางการเผยแผ่คือ “พุทธวจน” หรือคำสอนตรงจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า
แนวทางการสอน
• เน้นถ้อยคำจากพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก ไม่อ้างอิงอรรถกถา–ฎีกา
• ใช้วิธีอ่านพระสูตร แปลตรง และอธิบายความ
• เน้น ศีล สมาธิ ปัญญา มากกว่าพิธีกรรม
• เผยแผ่ผ่านสื่อหลากหลาย ทั้งหนังสือ ซีดี เว็บไซต์ และยูทูบ
ผลงานและอิทธิพล
• จุดกระแส “พุทธวจน” จนมีผู้ติดตามจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ
• มีเครือข่ายวัดสาขาแนวพุทธวจนในหลายจังหวัด
• ผลงานสำคัญ เช่น ชุดหนังสือและสื่อ “พุทธวจน” รวมคำสอนพระไตรปิฎก