พระมหานรินทร์แนะ "ควรยุบพรรคประชาชนทิ้ง" ดูหมิ่นศาสนาเมามันเหมือนเมาเหล้า

วันนี้ (17 ส.ค.) เฟซบุ๊ก ซึ่งต้องพิสูจน์ เผยแพร่ข้อความจากเฟซบุ๊ก PM-Narin Narinto ของพระมหานรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.9 เจ้าอาวาสวัดไทยลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา กล่าวถึงกรณีที่นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ สส.นนทบุรี เขต 8 พรรคประชาชน อดีตพ่อค้าขายน้ำมะพร้าวปั่นย่านสยามสแควร์ อภิปรายตัดงบโครงการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา งบประมาณ 5 ล้านบาท นำพระสงฆ์ 100 รูปไปสักการะสังเวชนียสถานในประเทศอินเดียและเนปาล โดยอ้างว่า "กราบอะไรก็ไม่รู้" ความว่า
"ควรยุบพรรคประชาชนทิ้ง
อุตส่าห์ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารประเทศ มีสมาชิกทุกระดับ ตั้งแต่นักเรียนในไปจนถึงนักเรียนนอก รู้แม้กระทั่งสุริยจักรวาล แต่ไม่รู้ว่าในประเทศไทยมีวัดกว่า 40,000 วัด พระภิกษุ-สามเณรกว่า 300,000 รูป หากไม่รู้ ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น พุทธสถานที่เรียกว่า สังเวชนียสถาน ในอินเดีย ซึ่งในพระไตรปิฎกระบุไว้อย่างชัดเจนว่า พระพุทธองค์ผู้เป็นพระศาสดา ทรงยกย่องให้เป็นสถานที่ที่ชาวพุทธควรจะเดินทางไปกราบสักการะ "ครั้งหนึ่งในชีวิต" อย่างชัดเจนที่สุด
แต่พรรคประชาชนกลับปล่อยให้ ส.ส.ของพรรคขึ้นอภิปรายในสภา จนเกิดความเสียหาย อย่างไม่น่าเป็นไปได้ว่าพรรคนี้ขาดทั้งองค์ความรู้ ทั้งภูมิธรรม ทั้งจริยธรรมอย่างร้ายแรง
ในฐานะที่พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติไทย จึงควรที่จะนำเรื่องเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า ควรยุบพรรคประชาชนหรือไม่ คำขอโทษนั้นยังไม่ถือว่าจะแก้ไขอะไรได้ เลยไม่รู้นั้นไม่มีใครเขาประมาทแต่อย่างใด แต่ไม่ยอมแสวงหาความรู้ พระเณรมีตั้งเป็นแสนๆ รูป กลับไม่ยอมถามไม่ทำการบ้าน ถือไมค์พูดกลางสภา ดูหมิ่นพระพุทธศาสนา สถานบันหลักของชาติอย่างเมามันเหมือนคนเมาเหล้า อวดเก่งอวดกล้าตีฝีปาก ยกคำพระศาสดามาพูด แต่สิ่งที่พระศาสดาทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนั้นกลับไม่รู้ แบบนี้ก็อย่าอยู่ให้รกบ้านรกเมืองเลย พรรคประชาชน
ประเทศไทย สถาบันของประเทศ มิใช่ของเล่นที่ใครจะมาใช้เป็นเครื่องมือลองผิดลองถูกอีกต่อไป"
