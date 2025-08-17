xs
สส.พรรคประชาชนย่ำยีชาวพุทธ เสนอตัดงบสังเวชนียสถาน อ้าง "กราบอะไรก็ไม่รู้" สุดท้ายขอโทษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สส.นนทบุรี พรรคประชาชน อดีตพ่อค้าน้ำมะพร้าวปั่น ย่ำยีชาวพุทธ เสนอตัดงบฯ 5 ล้าน นำพระสงฆ์ 100 รูป ไปสักการะสังเวชนียสถานในประเทศอินเดียและเนปาล อ้าง "กราบอะไรก็ไม่รู้" กลับมาก็ไม่ได้อะไร เจอชาวพุทธทัวร์ลง สุดท้ายต้องขอโทษ

วันนี้ (17 ส.ค.) นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ สส.นนทบุรี เขต 8 พรรคประชาชน โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก เรื่อง การชี้แจงถ้อยคำอภิปรายเกี่ยวกับสังเวชนียสถาน ระบุว่า ข้าพเจ้า ขอแสดงความเสียใจและขอโทษต่อพุทธศาสนิกชนและสังคม ต่อถ้อยคำที่ใช้ในระหว่างการอภิปราย ซึ่งทำให้หลายท่านขุ่นเคืองและรู้สึกว่ากระทบกระเทือนศรัทธาและความเคารพต่อสังเวชนียสถาน โดยเฉพาะมหาโพธิมณฑลสถาน

ข้าพเจ้าขอชี้แจงว่า เจตนาของการอภิปราย มิใช่เพื่อดูหมิ่นหรือทำร้ายความเชื่อของผู้ใด แต่เพื่อหยิบยกประเด็นการพิจารณางบประมาณแผ่นดินซึ่งหน่วยรับงบประมาณพึงอธิบายเป้าประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในเชิงความคุ้มค่า ความเหมาะสมและความทั่วถึง ภายใต้หลักการตรวจสอบการใช้ทรัพยากรสาธารณะ ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ

ถ้อยคำที่ว่า “กราบอะไรก็ไม่รู้” นั้น เป็นความประมาทพลาดพลั้ง แม้ว่าข้าพเจ้าต้องการให้ผู้ฟังพิจารณาถึงการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างรวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา แต่การเลือกใช้ถ้อยคำดังกล่าวเป็นการลืมเลือนความเคารพที่ข้าพเจ้าควรจะมีในฐานะผู้แทนราษฎร ต่อความเชื่อและสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจของผู้คน และกราบขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ ข้าพเจ้าขอน้อมรับข้อวิจารณ์ และจะใช้ความรอบคอบมากยิ่งขึ้นในการอภิปรายครั้งต่อไป

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 15 ส.ค. นายนนท์ อภิปรายเสนอตัดงบโครงการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา งบประมาณ 5 ล้านบาท โดยกล่าวว่า "ทำไมพระสงฆ์ถึงต้องมีขวัญและกำลังใจในการทำงานด้วยเหรอครับ ผมก็งงนะครับ แล้วบอกว่าเพื่อเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถานในประเทศอินเดียและเนปาล ก็คือไปสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพาน ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผู้ได้ประโยชน์ ไปทั้งหมด 100 รูป ตกรูปละ 50,000 บาท ไปทำอะไรครับท่านประธาน ไปกราบครับท่านประธาน"

"ท่านอยู่ประเทศไทย ท่านให้คนอื่นเขากราบไหว้ พอท่านไปประเทศอื่น ท่านกลับไปกราบอะไรก็ไม่รู้" นายนนท์ กล่าว

การกราบดังกล่าว ซึ่งอยู่ในหลักการของศาสนาพุทธ แต่พอกลับมาแล้ว ผมกลับมาดูรายงานของกรรมาธิการ ก็ไม่ได้มีแผนต่อยอดหรือพัฒนาศักยภาพอะไรเลยหลังจากกลับมา เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ใช้จ่ายไป ผมดูแล้วก็ไม่ตอบโจทย์ในภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งที่มีหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ และดูแลประชาชนให้เข้าถึงหลักธรรมคำสอน และไม่มีหลักฐานใดๆ ที่ดูว่ากลับมาแล้วมาทำให้ศาสนาหรือการเผยแผ่ศาสนาดีขึ้นแต่อย่างใด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอาจถูกตั้งคำถามว่าใช้งบหลวงเพื่อไปทัศนศึกษาและไปกราบสิ่งเหล่านี้มากกว่าพัฒนาพระพุทธศาสนาในเชิงระบบ

สำหรับนายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ เป็น สส.นนทบุรี เขต 8 บางบัวทอง ไทรน้อย บางบัวทอง (บางรักพัฒนา บางรักใหญ่ บางคูรัด) ไทรน้อย (หนองเพรางาย ทวีวัฒนา ขุนศรี ไทรใหญ่ ราษฎร์นิยม) อดีตเป็นพ่อค้าขายน้ำมะพร้าวปั่น ที่สยามสแควร์ เห็นม็อบราษฎรถูกสาดน้ำทนไม่ได้ จึงมาเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล






