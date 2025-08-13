กาญจน์จัดเต็ม! "คิงส์ คัพ" ครั้งที่ 51 ไทย ดวล ฟิจิ / อิรัก พบ ฮ่องกง

วันที่ 13 สิงหาคม 2568 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรี จัดงานแถลงข่าวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอล ชิงถ้วยพระราชทาน คิงค์ คัพ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2568
การแถลงข่าวครั้งนี้นำโดย “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย อธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และ ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วม
โดย มาดามแป้ง กล่าวว่า "ขอสวัสดีทุกท่านและขอขอบคุณอีกครั้ง ที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวความพร้อมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ ครั้งที่ 51 ในวันนี้ อย่างที่ทุกท่านทราบดีถึงความสำคัญและยิ่งใหญ่ของถ้วยใบนี้ คือ ถ้วยรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทาน เมื่อปี 2511 ปัจจุบันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 57 ปี เป็นถ้วยระดับนานาชาติที่เก่าแก่ที่สุด เป็นอันดับ 2 ของทวีปเอเชีย โดยมีคุณค่าทางจิตใจ เป็นความภาคภูมิใจของแฟนบอลชาวไทย ซึ่ง “ทีมชาติไทย” เป็นทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้มากสุดถึง 16 สมัย และ รองลงมาเป็น ทีมชาติเกาหลีใต้ 11 สมัย”
“จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพครั้งแรกในประวัติศาสตร์ “แป้ง” ติดตามการปรับปรุงสนามแข่งขัน สนามซ้อม สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดทุกวัน ได้เห็นความตั้งใจจริงของ คณะทำงาน ฝ่ายจัดการแข่งขัน รวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรี จึงเชื่อมั่นว่า กาญจนบุรี พร้อมแล้วที่จะจัดการแข่งขันให้อย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอย ในวันที่ 4 และ 7 กันยายน 2568 โดยจะเริ่มเปิดขายบัตรในวันที่ 24 สิงหาคม 2568 ราคา 200 และ 300 บาท”
“ในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ เมื่อปี 2567 ณ จังหวัดสงขลา สามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในจังหวัดได้ถึง 150-200 ล้านบาท จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ทำให้คณะกรรมการ พิจารณาเลือก จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อช่วยกระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ และ การท่องเที่ยว ให้กับอีกหนึ่งจังหวัดสำคัญของประเทศไทย และ ทำให้ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญ ในฐานะเมืองแห่งกีฬา”
“โดย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ยังเตรียมการในด้านความพร้อมอย่างเต็มที่ เชิญ 3 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย ทีมชาติอิรัก อันดับ 58 ของโลก , ทีมชาติฮ่องกง อันดับ 147 ของโลก และ ทีมชาติฟิจิ อันดับ 150 ของโลก มีเทคโนโลยี VAR ช่วยตัดสินทุกนัด , เป็นการแข่งขันระดับ A Match ภายใต้การรับรองจาก สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) และ ยังเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ “แป้ง” อนุมัติให้มีเงินรางวัลการแข่งขัน เพื่อความเข้มข้นมากขึ้น โดยทีมชนะเลิศ 2,000,0000 บาท และ ทีมรองชนะเลิศ 1,000,000 บาท รวมถึง สมาคมฯ ยังได้รับความร่วมมือจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดแสดงศิลปวัฒธรรม ในการแข่งขันครั้งนี้ ที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี คือ ชุดรำมอญกาญจนบุรี และ ชุดรำระบำจำหลักปราสาทเมืองสิงห์”
“เชื่อว่า เสียงเชียร์ของแฟนบอลชาวจังหวัดกาญจนบุรี และแฟนบอลชาวไทยที่จะเดินทางมา จะเป็นส่วนสำคัญให้ นักเตะทีมชาติไทย ของเรามีพลังเอาชนะทีมชั้นนำที่เข้าร่วมแข่งขันและป้องกันแชมป์ไว้ที่ประเทศไทยของเราได้อีกครั้ง และ ขอแจ้งข่าวดีให้กับแฟนบอลที่จะเดินทางมาจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้เส้นทาง มอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร ล่าสุด“กรมทางหลวง” ได้ตอบรับอนุญาตให้เปิดบริการตลอดช่วงการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน 2568 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของแฟนบอล”
“โอกาสนี้ จึงอยากขอเชิญชวนแฟนบอลทุกท่าน มาร่วมส่งแรงใจให้ทีมชาติไทย พร้อมร่วมกันสร้างบรรยากาศการเชียร์ที่เต็มไปด้วยพลัง ความอบอุ่น และความภาคภูมิใจ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ทีมชาติไทย จะสามารถสร้างผลงานที่ดี สร้างความประทับใจแก่แฟนบอล สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ในศึกฟุตบอลคิงส์คัพ ครั้งนี้”
“ในนามของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณจังหวัดกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้การแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และสมบูรณ์แบบ ขอบคุณค่ะ”
สำหรับ ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย ทีมชาติไทย อันดับ 102 ของโลก (เจ้าภาพ) ทีมชาติอิรัก อันดับ 58 ของโลก , ทีมชาติฮ่องกง อันดับ 147 ของโลก และ ทีมชาติฟิจิ อันดับ 150 ของโลก ทุกนัดจะแข่งขันที่ สนามกีฬากลางจังหวัด กาญจนบุรี (กลีบบัว) ถ่ายทอดสด ทาง ไทยรัฐทีวี, BG Sports และ True Visions Now
โดย ผลการประกบคู่รอบรองชนะเลิศ ที่จะแข่งขันกันในวันที่ 4 กันยายน 2568 มีดังนี้
16.30 น. ทีมชาติอิรัก พบ ทีมชาติฮ่องกง
20.00 น. ทีมชาติไทย (เจ้าภาพ) พบ ทีมชาติฟิจิ
ผู้ชนะจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 7 กันยายน 2568 ส่วนผู้แพ้ก็จะแข่งขันกันในนัดชิงอันดับ 3 ในวันเดียวกัน โดยมีกำหนดการดังนี้
16.30 น. รอบชิงชนะเลิศ อันดับ 3
20.00 น. รอบชิงชนะเลิศ
แฟนบอลที่สนใจ สามารถซื้อบัตรเข้าชมทาง ONLINE ระหว่างวันที่ 24–26 สิงหาคม 2568 หรือจนกว่าบัตรจะหมด ทาง Application The Concert
การจำหน่ายแบบ ONSITE ระหว่างวันที่ 27–28 สิงหาคม 2568 ในเวลา 09.00 – 15.00 น. ที่สำนักงาน อบจ.กาญจนบุรี
แฟนบอลที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการท่องเที่ยว กองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0 3451 2477 - 8 ,0 3451 2577 - 8 ต่อ 3107 หรือทางเพจ Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี