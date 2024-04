“ทรูวิชั่นส์ - ทรูวิชั่นส์ นาว” ยิงสดฟุตบอล “AFC U23 Asian Cup 2024” เชียร์ช้างศึก U23 ล่าตั๋วโอลิมปิก ครบทุกคู่เริ่ม 15 เมษายนนี้!!

ทรูวิชั่นส์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก กับการถ่ายทอดสด ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รายการ AFC U23 Asian Cup 2024 ที่ประเทศกาตาร์ มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 16 ทีม แบ่งสายออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม โดยจะนำทีมแชมป์กลุ่ม และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นในรอบน็อคเอ้าท์ แฟน ๆ สามารถรับชมครบทุกคู่ ทรูวิชั่นส์ และทรูวิชั่นส์ นาว รับหน้าที่ถ่ายทอดสด มาร่วมให้กำลังใจน้อง ๆ นักฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับทวีป เริ่ม 15 เมษายน – 3 พฤษภาคม นี้ ทางช่อง True Sports 1, 2 , 3 (666, 667, 668)ฟุตบอลรายการนี้ นอกจากชิงชัยความเป็นสุดยอดทีมลูกหนังของเอเชีย ยังเป็นทัวนาเมนต์คัดเลือกทีมตัวแทนจากทวีปเอเชียเพื่อไปแข่งขันในมหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติ โอลิมปิค เกมส์ 2024 ที่ประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย โดยทีม 3 อันดับแรกจะผ่านเข้ารอบไปแบบอัตโนมัติ ส่วนทีมที่ได้อันดับ 4 จะต้องไปเล่นเกมเพลย์ออฟกับทีมอันดับ 4 จากทวีปแอฟริกาต่อไปสำหรับ ทีมชาติไทยของเราอยู่ในกลุ่มซี มีคิวลงแข่งขันกับทีมชาติอิรัก (16 เมษายน, 22.30 น.), แชมป์เก่า ทีมชาติซาอุดีอาระเบีย (19 เมษายน, 22.30 น.) และทีมชาติทาจิกิสถาน (22 เมษายน, 22.30 น.) โดยทีมชุดนี้จะคุมทัพโดย อิสระ ศรีทะโร และมี มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่มานั่งแท่นรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ส่วนผู้เล่นนำทัพโดย ชนภัช บัวพันธ์ (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด), ปุรเชษฐ์ ทอดสนิท (เมืองทอง ยูไนเต็ด), ธีรศักดิ์ เผยพิมาย (การท่าเรือ เอฟซี), กัณตภณ คีรีแลง (ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด) และที่น่าสนใจคือ เอราวัณ การ์นิเย วิงแบ็กวัยเพียง 18 ปี จากสโมสร โอลิมปิก ลียงจัดเต็มทุกอารมณ์ เอาใจคอกีฬา ครบ จบ ในแพ็กเดียว สมัคร TrueVisions NOW Platinum รับชมได้พร้อมกันสูงสุด 4 จอ บนแพลตฟอร์มของทรูไอดี ดูได้ทุกที่ทุกเวลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://ttid.co/xTgv/TVSNOWPLSTINUMEXTแฟนฟุตบอลห้ามพลาด! ร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักเตะไทยลุยศึก ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รายการ AFC U23 Asian Cup 2024AFC U-23 Asian Cup 2024 Group Stage Round 1DateMatchesTimeLive ChannelsMon 15 AprAustralia vs Jordan(LIVE) 20.00-22.00TS 2 (667)Qatar vs Indonesia(LIVE) 22.30-00.30TS 2 (667)Tue 16 AprJapan vs China(LIVE) 20.00-22.00TS 2 (667)Iraq vs Thailand(LIVE) 22.30-00.30TS 2 (667)South Korea vs UAE(LIVE) 22.30-00.30TS 3 (668)Wed 17 AprSaudi Arabia vs Tajikistan(LIVE) 01.00-03.00TS 2 (667)Uzbekistan vs Malaysia(LIVE) 20.00-22.00TS 2 (667)Vietnam vs Kuwait(LIVE) 22.30-00.30TS 2 (667)AFC U-23 Asian Cup 2024 Group Stage Round 2DateMatchesTimeLive ChannelsThu 18 AprIndonesia vs Australia(LIVE) 20.00-22.00TS 2 (667)Jordan vs Qatar(LIVE) 22.30-00.30TS 2 (667)Fri 19 AprChina vs South Korea(LIVE) 20.00-22.00TS 2 (667)Thailand vs Saudi Arabia(LIVE) 22.30-00.30TS 2 (667)UAE vs Japan(LIVE) 22.30-00.30TS 3 (668)Sat 20 AprTajikistan vs Iraq(LIVE) 01.00-03.00TS 2 (667)Malaysia vs Vietnam(LIVE) 20.00-22.00TS 2 (667)Kuwait vs Uzbekistan(LIVE) 22.30-00.30TS 2 (667)AFC U-23 Asian Cup 2024 Group Stage Round 3DateMatchesTimeLive ChannelsSun 21 AprQatar vs Australia(LIVE) 22.30-00.30TS 2 (667)Jordan vs Indonesia(LIVE) 22.30-00.30TS 1 (666)Mon 22 AprJapan vs South Korea(LIVE) 20.00-22.00TS 2 (667)UAE vs China(LIVE) 20.00-22.00TS 1 (666)Thailand vs Tajikistan(LIVE) 22.30-00.30TS 2 (667)Saudi Arabia vs Iraq(LIVE) 22.30-00.30TS 1 (666)Tue 23 AprUzbekistan vs Vietnam(LIVE) 22.30-00.30TS 2 (667)Kuwait vs Malaysia(LIVE) 22.30-00.30TS 1 (666)