แห่อุดหนุน! ลูกสาวนายทหารไปรบ ตั้งโต๊ะขายน้ำมะพร้าวแทนพ่อ กลางสวนสาธารณะโคราช

แห่แชร์เรื่องราวเด็กสาวตั้งโต๊ะขายน้ำมะพร้าวสดในสวนสาธารณะบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ใจกลางเมืองนครราชสีมา แทนพ่อซึ่งเป็นนายทหารกำลังปฏิบัติหน้าที่ปกป้องชายแดนไทย-กัมพูชา โดยประชาชนและผู้ที่มาออกกำลังกายในสวนสาธารณะ ได้แวะอุดหนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวทหารกล้าด้วย
วันนี้ (14 ส.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์เรื่องราว ของลูกสาวนายทหารที่เข้าร่วมรบที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยลูกสาวได้มาตั้งโต๊ะขายน้ำมะพร้าว บริเวณสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เป็นพ่อได้เป็นคนมาขายเพื่อเป็นอาชีพเสริม โดยเด็กสาวได้เผยว่า “มาขายแทนพ่อ เพราะพ่อไปรบ
โดยทางผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า ”โดยพ่อไปไหน ทำไมไม่มาขาย พ่อไปรบคะ ผมเดินผ่านได้ยินบทสนทนา เลยกลับไปอุดหนุนน้องสองถุง เพื่อนท่านใดผ่านไปวิ่งในสวนน้ำบุ่งตาหลัวโคราช ฝากช่วยกันอุดหนุนน้องด้วยนะครับ
สวนน้ำเป็นพื้นที่ของกองทัพภาคที่สอง ให้กำลังพลมาขายของ ให้ประชาชนมาออกกำลังกาย น้ำมะพร้าวอร่อย ได้ช่วยสนับสนุนน้อง ฝากด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนขออนุญาตน้องแล้วครับ”