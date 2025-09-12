ราชบัณฑิตยสภากัมพูชาประกาศตีพิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์เขมรสมัยใหม่ ให้เยาวชนใช้ศึกษา

MGR ออนไลน์ - ราชบัญฑิตยสภากัมพูชาประกาศจัดพิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์เขมรสมัยใหม่ในเดือนต.ค.นี้ โดยระบุว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้เยาวชนชาวกัมพูชาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของชาติ และเพื่อระดมทุนสำหรับการจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เขมรโบราณในอนาคต
ราชบัญฑิตยสภากัมพูชาระบุว่าหนังสือเล่มใหม่นี้เป็นผลจากความสำเร็จในการวางจำหน่ายพจนานุกรมเขมร ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและช่วยสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการตีพิมพ์หนังสือในปัจจุบัน
สำหรับหนังสือประวัติศาสตร์เขมรสมัยใหม่ ราชบัญฑิตฯ ระบุว่า มีความยาว 850 หน้า ครอบคลุมประวัติศาสตร์ของกัมพูชาตั้งแต่ยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส ไปจนถึงการปกครองในระบอบกัมพูชาประชาธิปไตย ภายใต้การนำของพลพต ซึ่งเป็นหนึ่งในช่วงที่มืดมนที่สุดในอดีตของประเทศ
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยนักประวัติศาสตร์หลายคนจากราชบัญฑิตสภากัมพูชา รวมทั้ง ซก ตูจ ที่เป็นประธานราชบัณฑิตยสภากัมพูชาแห่งนี้ด้วย
ซก ตูจ กล่าวว่า หนังสือเล่มนี้มุ่งหวังที่จะนำเสนอประวัติศาสตร์ที่เป็นข้อเท็จจริงและมีการบันทึกอย่างดีให้กับชาวกัมพูชารุ่นใหม่ เพื่อป้องกันการตีความประวัติศาสตร์ที่ผิดพลาดและความไม่รู้ เขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับคนรุ่นหลังที่อาจทำผิดพลาดทางประวัติศาสตร์ซ้ำโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากขาดความรู้ที่เชื่อถือได้
“นี่คือหนังสือประวัติศาสตร์ที่สำรวจว่าเหตุใดฝรั่งเศสจึงเข้ามาในกัมพูชา เพื่อล่าอาณานิคม เพื่อรุกราน หรือเพื่อสร้างมิตรภาพ” ซก ตูจ กล่าว
“นักองค์ด้วง กษัตริย์ของกัมพูชาทรงเขียนถึงจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 เพื่อขอความร่วมมือ แต่ฝรั่งเศสกลับตั้งเป็นรัฐในอารักขา และในปี 2427 กัมพูชาก็กลายเป็นประเทศอาณานิคม” ซก ตูจ ระบุ
รายงานระบุว่าหนังสือประวัติศาสตร์เล่มนี้ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างฝรั่งเศสและสยามในปี 2450 ในการกำหนดเขตแดน และกำหนดเขตแดนอย่างสมบูรณ์ในปี 2451
ซก ตูจ กล่าวว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเยาวชนชาวกัมพูชา และเตือนว่าผู้ไม่รู้ประวัติศาสตร์ของตนเองจะตกเป็นเหยื่อของการบิดเบือนได้ง่าย.