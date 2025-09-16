ไม่ได้แค่ชอปปิง! สีกาคนสนิทเปิดคลิปอวดของใช้ส่วนตัว "พระอาจารย์คึกฤทธิ์"

โซเชียลมีเดียเปิดคลิปวิดีโอสีกาคนสนิทอัดคลิปรีวิวของใช้ในห้องครัวในบ้านของสีกา ทุกอย่างแยกส่วนตัวสำหรับ “พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล” เท่านั้น
จากกรณี ดรามาวงการสงฆ์ ของ “พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล” แห่งวัดนาป่าพง ผู้เผยแผ่คำสอน “พุทธวจน” ที่โด่งดังและมีผู้ติดตามทั่วประเทศ ถูกแฉว่าโอนเงินให้สีกาที่เยอรมนีกว่า 12.2 ล้านบาท และใช้สีการายนี้ให้เป็นศูนย์กลางฟอกเงินวัดที่เยอรมนี และนอกจากนี้ โลกออนไลน์ปล่อยขณะพระอาจารย์คึกฤทธิ์ ชอปปิ้งกับสีกาคนสนิท
ล่าสุด วันนี้ (16 ก.ย.) โซเชียลมีเดียเปิดคลิปวิดีโอขณะที่สีกาคนสนิทอัดคลิปรีวิวของใช้ในห้องครัวในบ้านของสีกา ซึ่งมีตู้เย็น ภาชนะใส่อาหาร เครื่องปรุงรสสำหรับ “พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล”เท่านั้น โดยผู้ที่อัดคลิปสอบถามถึงสีกาว่า “ทำไมถึงต้องแยกทุกอย่าง“ สีกาสาวตอบสั้นๆว่า ”สะดวกแบบนี้“
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลว่า หัวเราะแบบภูมิใจมาก สบายแบบนี้ ไปหาพระมั่งดีมั้ย คนทำศาสนาหมดกัน มีข่าวไม่รอดสักราย , โรลโมเดลแบบนี้ มีกันเยอะคะ ยิ่งวัดที่คนศรัทธาเยอะโยมจะจัดระเบียบ เป๊ะๆ ประเคนกันสุดๆ , เป็นพระดังนี่พอร่ำรวยก็จะกินหรูหราฟุ่มเฟือยอยู่สุขสบาย , นี่ก็เกินไป มันไม่ใช่ที่จะต้องแบ่งแยกอะไรแบบนั้น
