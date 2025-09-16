วัดนาป่าพงเตรียมแถลงชี้แจง หลัง “พระอาจารย์คึกฤทธิ์” เจ้าอาวาสถูกพัวพันคดีเงินวัด–ฟอกเงินสีกาในเยอรมนี

หลังเกิดกระแสข่าวพัวพันคดีเงินวัด–ฟอกเงินกับสีกาในเยอรมนี ลูกศิษย์ยังคงเฝ้ารอคำชี้แจงจากพระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ซึ่งวันนี้ (16 ก.ย.) วัดนาป่าพงเตรียมเปิดแถลงข่าวเวลา 15.00 น. ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube
จากกรณีที่มีข่าวว่า ‘วัดนาป่าพง’ เตรียมแถลงข่าว 16 ก.ย. 68 เวลา 15.00 น. หลังมีกระแสข่าวว่า เจ้าอาวาสวัดชื่อดังแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี พัวพันกับการยักยอกเงินวัด และฟอกเงินกับสีกาชาวไทยในประเทศเยอรมนี ลูกศิษย์ที่ติดตามข่าวผ่านโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ยังคงไม่เชื่อในข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้น และรอให้เจ้าอาวาสออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยตัวเองในเร็วๆ นี้
วันนี้ (16 ก.ย.) เพจ “พุทธวจนเรียล Buddhawajana Real”ได้โพสต์ภาพและคลิปการปฏิบัติกิจของสงฆ์ ของ พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล นับตั้งแต่ออกบิณฑบาตร่วมทกับพระในวัด สวดมนต์ และเทศนาบรรดาลูกศิษย์ตามปกติ ก่อนจะมีการแถลงข่าวในช่วงบ่าย
พร้อมทั้งได้ประกาศแจ้งข่าวว่า “วันอังคารที่ 16 ก.ย. 2568 ขอเชิญรับฟังการแถลงข่าวจาก วัดนาป่าพง เวลา 15.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ TouTube ช่องพุทธวนเรียล”