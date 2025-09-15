xs
ทนายอนันต์ชัยแฉ! พระวัดดัง จ.ปทุมฯ โอนเงิน 12.2 ล้านให้สีกาที่เยอรมัน ปมต้องสงสัยฟอกเงิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม แฉพระสงฆ์ของวัดดังใน จ.ปทุมธานี โอนเงินให้สีกาที่เยอรมันรวมเป็นเงินกว่า 12.2 ล้านบาท ทางวัดรวบรวมข้อมูลเตรียมแถลง

จากกรณี ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม ได้ออกมาแฉภาพหลักฐานสลิปการโอนเงินของพระสงฆ์ของวัดดังแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี ให้กับสีกาที่เยอรมันรวมเป็นเงินกว่า 12.2 ล้านบาท และใช้สีการายนี้ให้เป็นศูนย์กลางฟอกเงินวัดที่เยอรมัน ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีความผิดเข้าข่ายยักยอกทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา147 และ มาตรา157 

ล่าสุด วันนี้ (15 ก.ย.) เจ้าหน้าที่วัดรายหนึ่งชี้แจงว่า เรื่องราวที่ทนายอนันต์ชัยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนั้น ทางวัดได้รับทราบเรื่องนี้ หลังจากนี้ทางวัดขอเวลาอีก 1-2วัน เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูล และหลักฐานต่างๆ ก่อนที่จะแถลงข่าวชี้แจงต่อสื่อมวลชน แต่ก็ต้องรอความเหมาะสมด้วย เพราะตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อวัดออกมาแต่อย่างใด 

ขณะที่ลูกศิษย์วัดรายหนึ่ง เปิดเผยว่า เป็นลูกศิษย์ของวัดแห่งนี้มานานกว่า 9 ปีแล้ว หลังจากที่ได้ยินข่าวนี้รู้สึกตกใจ และมองว่ามันเกินจริงไป เพราะเจ้าอาวาสท่านเป็นพระสงฆ์ที่เคร่งในการปฏิบัติมาก จึงไม่เชื่อว่าท่านจะมีพฤติกรรมแบบนั้น เชื่อว่าทางวัดก็มีพยานหลักฐานที่พร้อมเปิดเผยเช่นกัน จากการตรวจสอบพบว่า เช้านี้ทางเจ้าอาวาสของวัดเองก็ยังออกบิณฑบาตรตามปกติ ไม่ได้หนีไปไหน และตอนนี้ก็ยังคงจำวัดตามปกติ แต่งดที่จะออกมาพบกับสื่อมวลชน

