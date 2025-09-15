ร้องพระวัดดังปทุมฯนำเงินวัดโอนให้สีกากว่า 12 ล้าน - "ทนายอนันต์ชัย" แฉทำเป็นขบวนการ

รอง ผบช.ก.เผยกองปราบรับคดีร้องเรียนพระวัดดังย่านปทุมธานี นำเงินวัดกว่า 12 ล้าน โอนให้สีกาที่อาศัยอยู่เยอรมัน ด้าน "ทนายอนันต์ชัย" แฉทำเป็นขบวนการ ฝากพระชี้แจงความบริสุทธิ์
วันนี้ ( 15 ก.ย. ) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. เปิดเผยถึงกระแสข่าวพระวัดดังจังหวัดปทุมธานีโอนเงินให้สีกากว่า 12 ล้านบาทว่า เรื่องนี้ทราบว่ามีคนแจ้งความและเป็นคดีความอยู่ที่กองปราบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบ ซึ่งข้อมูลที่ได้มาถือว่าน่าสนใจพอสมควร ส่วนสีกาคนดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับสีกาที่ทางตำรวจเพ่งเล็งอยู่หรือไม่จะต้องตรวจสอบในประเด็นนี้ด้วย แต่คดีนี้หลัก ๆ จะดูที่เส้นทางการเงินของบัญชีวัด หากพบใครเกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการ ส่วนกรณีที่ทนายอนันต์ชัย นำหลักฐานออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลนั้น ก็ถือว่ามีประโยชน์ต่อรูปคดี ส่วนจะเรียกเข้ามาสอบหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานสอบสวน ซึ่งคาดว่าอีกไม่นานเรื่องนี้จะชัดเจน
ด้าน ทนายอนันต์ชัย กล่าวว่า คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 61 มีสีการายหนึ่งอาศัยอยู่ที่เยอรมัน จากนั้นโดนพระวัดแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานีฟ้องแพ่ง เกี่ยวกับเงินของวัด เนื่องจากพระรายนี้ได้โอนเงินจำนวนประมาณ 12.2 ล้านบาท เข้าบัญชีของสีกา กระทั่งพระอยากให้สีกาโอนเงินกลับเข้าบัญชีส่วนตัวของพระ จำนวน 13 ล้านบาท แต่สีกาไม่โอนคืน ทางพระจึงแจ้งความคดีแพ่ง โดยอ้างว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินค่าเดินทาง เงินเดือน และค่าอาหารแมว ต่อมาสีการู้ว่าเงินดังกล่าวไม่ใช่เงินส่วนตัวของพระ แต่เป็นเงินของวัด จึงได้มีการปรึกษาทนายความก่อนจะมาแจ้งความกลับไว้เมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมา ซึ่งขบวนการนี้พบว่ามี 8 คน รวมพระด้วยเป็น 9 คนทั้งนี้จึงอยากฝากถึงพระว่า ให้มาชี้แจงความบริสุทธิ์ หากไม่มาจะเสียหายเนื่องจากเรามีหลักฐานเยอะ