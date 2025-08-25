xs
(คลิป) ศาลอุทธรณ์พิพากษาคดี “นรต.โดดร่มไม่กาง” เพิ่มโทษบางราย พ่อเหยื่อจี้ฎีกาขอโทษสูงสุด 10 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สมุทรสงคราม - ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 7 นัดอ่านคำพิพากษาอุทธรณ์คดีพลร่ม นรต.รุ่น 69 ร่มไม่กางดับ 2 ศพ เพิ่มโทษบางจำเลย ส่วนพ่อยังติดใจเหตุลดโทษ ย้ำเตรียมฎีกาให้ลงโทษสูงสุด 10 ปี

วันนี้( 25 ส.ค.) ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 จังหวัดสมุทรสงคราม มีการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีอุบัติเหตุร่มไม่กางระหว่างการฝึกหลักสูตรพลร่มของนักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่นที่ 69 ที่ค่ายนเรศวร จ.เพชรบุรี เมื่อปี 2557 ซึ่งเป็นเหตุให้นักเรียนนายร้อยเสียชีวิต 2 นาย ได้แก่ นรต.ชยากร พุทธชัยยงค์ (น้องโยโย่) และ นรต.ณัฐวุฒิ ติรสุวรรณสุข (น้องฟิว)

คดีนี้มีจำเลย 9 ราย เป็นเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง โดยพนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 7 เป็นโจทก์ร่วมกับ นายสาธร พุทธชัยยงค์ บิดาผู้เสียชีวิต และทีมทนายความนำโดย นายอนันต์ชัย ไชยเดช



ศาลชั้นต้นเคยพิพากษาจำคุกจำเลยรายละ 4 ปีโดยไม่รอลงอาญา แต่วันนี้ ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาเพิ่มเติม ดังนี้ จำเลยที่ 2, 3, 4, 8 และ 9 ลงโทษตามกฎหมายสูงสุดจำคุก 5 ปี ก่อนลดโทษ 1 ใน 3 เหลือจำคุก 3 ปี 4 เดือน จำเลยที่ 6 จำคุก 6 ปี จำเลยที่ 1 ศาลยกฟ้อง จำเลยที่ 5 และ 7 คดีสิ้นสุดเนื่องจากเสียชีวิตระหว่างการพิจารณา

ด้าน นายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายโจทก์ร่วม เปิดเผยว่า สาเหตุของโศกนาฏกรรมเกิดจากการนำ สลิงปลอมราคาถูก มาติดตั้งแทนของแท้มาตรฐาน ทั้งที่ในคลังของกองบินตำรวจมีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานอยู่แล้ว แต่กลับถูกละเลย จนร่มไม่สามารถกางได้ตามระบบอัตโนมัติ “นี่ไม่ใช่เพียงความประมาท แต่สะท้อนการละเลยต่อมาตรฐานความปลอดภัยอย่างร้ายแรง ซึ่งเข้าข่ายทุจริตและประพฤติมิชอบที่ต้องรับโทษหนัก” นายอนันต์ชัยกล่าว

ขณะที่ นายสาธร พุทธชัยยงค์ บิดาของ นรต.ชยากร ยืนยันเคารพในคำพิพากษา แต่ไม่เห็นด้วยกับการลดโทษโดยอ้างเหตุบรรเทา เพราะจำเลยไม่มีใครตอบได้ว่าใครเป็นผู้ตัดหรือเจียสลิง ทั้งที่รู้ว่ามีของแท้อยู่ในสต๊อก และไม่ได้นำมาใช้

“การนิ่งเงียบของจำเลย ควรสะท้อนความไม่บริสุทธิ์ใจ ไม่ควรได้รับการบรรเทาโทษ ผมและทนายอนันต์ชัยจะยื่นฎีกา พร้อมย้ำว่าจะยื่นฎีกาเพื่อให้ศาลลงโทษสูงสุดคือจำคุก 10 ปี’

นายสาธร ยังกล่าวขอบคุณ ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ที่ต่อสู้คดีนี้กว่า 10 นัด สืบพยานกว่า 50 ปาก ทั้งคดีแพ่งและอาญา โดยไม่รับค่าตอบแทนแม้แต่บาทเดียว พร้อมกล่าวด้วยน้ำตาคลอว่า “ทนายอนันต์ชัย ทำคดีนี้เหมือนลูกชายเป็นลูกของตนเอง”










