ศาลอุทธรณ์ยืนไม่ให้ประกัน"อดีตเจ้าคณะพิจิตร" คดีโกงเงินวัดรวม 10 ล้าน ชี้มูลค่าความเสียหายมาก

ศาลอุทธรณ์ยืนไม่ให้ประกัน"อดีตเจ้าคณะพิจิตร" ก๊วนกิ๊ก "สีกากอล์ฟ " คดีโกงเงินวัดรวม 10 ล้าน ชี้มูลค่าความเสียหายมาก โทษสูง และเป็นเรื่องร้ายแรง
ความคืบหน้า กรณีเมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา พนักงานสอบสวน กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม ยื่นคำร้อง ฝ.13/2568 ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ขอฝากขังครั้งแรก นายวิรัติ วัชรสิทธิเมธี หรือ อดีตพระเทพวัชรสิทธิเมธี อายุ 60 ปี ผู้ต้องหา คดีเป็นพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย, เป็นพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, เป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ มีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังมีกำหนด 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 -19 ส.ค.2568
ต่อมา นายวิรัติ หรือ อดีตพระเทพวัชรสิทธิเมธีผู้ต้องหายื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ มีคำสั่งว่า ผู้ต้องหาถูกจับกุมตามหมายจับ และพนักงานสอบสวนคัดค้านเพราะอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งเป็นพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์เกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน หากได้รับการปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีและไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง
จากนั้นทนายความผู้ต้องหา จึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ส.คที่ผ่านมา ศาลอุทธรณ์ ได้มีคำสั่งว่า พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ อันเป็นการเสียหายต่อรัฐหรือทรัพย์สินของรัฐ มีมูลค่าความเสียหายจำนวนมาก และข้อหามีอัตราโทษสูง กรณีเป็นเรื่องร้ายแรง ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการขอปล่อยชั่วคราว หากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานและหลบหนี คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง
ทั้งนี้นายวิรัติ หรือ อดีตพระเทพวัชรสิทธิเมธีผู้ต้องหาถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร