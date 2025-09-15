xs
“ฮุน เซน” ป้อง “แม้ว” ไม่ได้ซุกทรัพย์สินในกัมพูชา ย้ำคนเขมรมีศักดิ์ศรีไม่โกหกบิดเบือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ฮุน เซน” ปัดข่าวเตรียมอายัดทรัพย์ “ทักษิณ” ในกัมพูชา ย้ำไม่มีทรัพย์สินใดๆ และตนไม่เคยคุยเรื่องธุรกิจกับทักษิณเพื่อหาประโยชน์ใส่ตัว ขอให้คนเขมรรักษาศักดิ์ศรี ไม่โกหกบิดเบือน แต่หากข่าวมาจากไทยขอให้ทางการไทยจัดการ

วันนี้ (15 ก.ย.) ในเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia ของนายฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา มีการโพสต์ข้อความว่า “ผมเพิ่งเห็นข่าวว่าทักษิณมีทรัพย์สินในกัมพูชา และทางการกัมพูชากำลังเตรียมอายัดทรัพย์สินเหล่านั้น

แม้ว่าผมกับทักษิณจะมีปัญหากัน แต่ผมก็ยังมีหน้าที่รับผิดชอบปกป้องความบริสุทธิ์ของทักษิณ

ทั้งทักษิณและยิ่งลักษณ์ไม่มีทรัพย์สินใดๆ ในกัมพูชา เมื่อทักษิณหรือยิ่งลักษณ์เดินทางมากัมพูชา พวกเขาใช้รถยนต์ของผม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทักษิณไม่มีทรัพย์สินใดๆ ในกัมพูชา

ผมขอย้ำอีกครั้งว่าทักษิณและผมไม่เคยพูดคุยกันถึงการทำธุรกิจเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับบุคคลหรือครอบครัว

หากข้อมูลดังกล่าวมาจากกัมพูชา ผมขอให้ยุติโดยทันที ประเทศชาติของเราต้องรักษาศักดิ์ศรีของตนไว้ ไม่โกหก บิดเบือน หรือกุเรื่องเท็จ หากมาจากประเทศไทย ก็ให้ทางการไทยจัดการ”

