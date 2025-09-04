ผู้ว่าฯ บันเตียเมียนเจย ร้องผู้ว่าฯ สระแก้วเคารพข้อตกลงหยุดยิง ยุติสั่งย้ายชาวเขมรออกจากพื้นที่

นายอุม เรียเตรย ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ส่งหนังสือถึง นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เรียกร้องให้เคารพข้อตกลงหยุดยิง และ MOU ปมสั่งย้ายชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่บ้านจกเจยและเปรยจัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายรอผลการประชุมของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (GBC) และคณะกรรมการชายแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) เนื่องจากการอ้างสิทธิ์เหนือบ้านจกเจย และบ้านเปรยจัน ซึ่งตรงกับพื้นที่บ้านหนองจาน และ บ้านหนองหญ้าแก้ว ในฝั่งไทยนั้น เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและปักปันเขตแดน ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของ GBC และ JBC
ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ระบุในหนังสือว่า การกระทำใดๆ เพียงฝ่ายเดียว ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้าน จะเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจ หรือ MOUปี 2543 ข้อตกลงหยุดยิงไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม เจตนารมณ์ของการประชุม GBC เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ประเทศมาเลเซีย และการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ระหว่างสองประเทศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม
เขาเรียกร้องให้ฝ่ายไทยคงสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบัน และสถานะของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ไว้เหมือนเดิม และมอบเรื่องนี้ให้ GBC และ JBC ซึ่งเป็นกลไกที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหานี้ โดยเขามั่นใจว่าเรื่องนี้จะได้รับการแก้ไขอย่างสันติและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
กัมพูชาอ้างว่า พื้นที่เหล่านี้เป็นดินแดนของกัมพูชา และชาวบ้านได้อาศัยอยู่ที่นั่นมาเป็นเวลานานแล้ว นอกจากนี้ ชาวกัมพูชาจำนวนมากที่เคยอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยในช่วงและหลังยุคเขมรแดงได้ยืนยันว่า สถานที่เหล่านี้เป็นดินแดนของกัมพูชาอย่างไม่ต้องสงสัย
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้น หลังจากเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ส่งหนังสือถึงนายอุม เรียกร้องให้ทางการกัมพูชาย้ายชาวบ้านทั้งหมด 170 ครัวเรือน ออกจากพื้นที่บ้านหนองจานและหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ที่อยู่ในดินแดนของประเทศไทย ซึ่งตามรายงานระบุว่า มีชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบ ในบ้านจกเจย 135 ครัวเรือน และบ้านเปรยจัน 35 ครัวเรือน