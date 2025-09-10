"Kiss or Die" รายการนี้มีดีอะไร? ทำไมเกมฮาท้าจูบสุดป่วนถึงเป็นกระแสใน Netflix?

ไม่ใช่แค่ความฮาแบบปั่นๆ “Kiss or Die” รายการวาไรตี้ญี่ปุ่นที่กำลังเป็นกระแสใน Netflix ยังมีเนื้อหาที่จริงจังซ่อนอยู่! รายการนี้จะพาคุณไปพบกับเกมฮาท้าจูบสุดป่วน ที่นักแสดงตลกต้องเผชิญหน้ากับความเขินอายและความวุ่นวาย เมื่อต้องถูกยั่วยวนให้จูบกับเหล่านักแสดง AV ชื่อดังที่คุณคุ้นหน้าคุ้นตา
กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้กับ "Kiss or Die" หรือ "เกมฮาท้าจุ๊บ" รายการตลกญี่ปุ่นสุดปั่นที่เพิ่งลง Netflix ไปหมาดๆ ได้สร้างเสียงหัวเราะและเรียกกระแสความสนใจจากผู้ชมอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแฟนๆ ที่ชื่นชอบความฮาแบบญี่ปุ่นและผลงานของนักแสดง AV
รายการนี้เปิดฉากด้วยการเชิญนักแสดงตลกชื่อดังหลายคนมาเข้าร่วมรายการ แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือเกมฮาได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในห้องพักนักแสดงแล้ว! ทีมงานแกล้งเปิดหนัง AV ขึ้นมา ทำเอานักแสดงตลกต่างพากันเลิ่กลั่ก และตั้งตัวไม่ทัน
จากนั้น พวกเขาก็ต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จำลองที่ถูกจัดฉากไว้แบบไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน เพื่อไปเจอกับเหล่านักแสดง AV สาวสวยที่พวกเขาเพิ่งจะได้เห็นผลงานไปหมาดๆ โดยนักแสดง AV จะต้องพยายามยั่วยวนนักแสดงตลกให้จูบกับพวกเธอให้ได้ ซึ่งความตลกของรายการนี้อยู่ที่การแสดงออกของนักแสดงตลกที่ต้องเผชิญหน้ากับความเขินอายและความปั่นป่วนที่เกิดขึ้น
นอกจากความฮาแล้ว "Kiss or Die" ยังมีเนื้อเรื่องที่จริงจังซ่อนอยู่ ทำให้รายการนี้ไม่ได้มีแค่ความบันเทิงอย่างเดียว แต่ยังมีความน่าติดตามอีกด้วย
รายการนี้ได้นักแสดง AV ชื่อดังหลายคนมาร่วมสร้างสีสัน อาทิ Mana Sakura, Nana Yagi, MINAMO, Mary Tachibana, Karin Touno, Aoi Ibuki, Kiho Kanematsu และ Luna Tsukino
"Kiss or Die"
มีทั้งหมด 6 ตอน สามารถรับชมได้แล้ววันนี้ทาง Netflix ใครที่กำลังมองหารายการที่ดูแล้วคลายเครียด รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน