"ทิดอลงกต" นั่งสมาธิยันเช้า-ลูกศิษย์รุดเยี่ยมห่วงคนป่วย-เด็ก-คนชรา-สัตว์เลี้ยงที่อดีตหลวงพ่อดูแลอยู่

เผย "ทิดอลงกต" นั่งสมาธิยันเช้า ด้านลูกศิษย์รุดเยี่ยมห่วงคนป่วย เด็ก คนชราสัตว์เลี้ยงที่อดีตหลวงพ่อดูแลอยู่ ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะทำอย่างไร
วันนี้ (27 ส.ค. ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพนักงาน บก.ป.นำตัวอดีตพระอลงกต หรือ ทิดจอร์จ และนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือหมอบี มาควบคุมตัวยังห้องคุมขัง พี่อาคารศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หลังถูกสอบปากคำเครียด นานกว่า 24 ชั่วโมง
โดยทิดจอร์จ ให้การเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา เช่นเดียวกับหมอบีที่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยอ้างว่ามีหลักฐานมาหักล้างการกระทำความผิด จากบัญชีที่เปิดรับบริจาค
จากรายงานข่าว ระบุว่าทิดอลงกตและหมอบี ถูกคุมขังคนละห้องกัน โดยตั้งแต่เมื่อกลางดึกที่เข้ามา ทิดจอร์จ ได้นั่งสมาธิตลอดจนกระทั่งถึงเช้า ส่วนหมอบีได้นอนหลับพักผ่อน และทั้งคู่ไม่ได้เรียกร้องอะไรเป็นพิเศษ
ต่อมา นายชัย (นามสมมติ) ลูกศิษย์อดีตหลวงพ่ออลงกต เดินทางมาเยี่ยม โดยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า หลังจากทราบข่าว ว่าท่านถูกจับความรู้สึกเป็นห่วง ได้โทรถามลูกศิษย์ของวัดพระบาทน้ำพุ ว่าท่านเป็นอย่างไรบ้างมีเสื้อผ้าใส่หรือไม่ ตนเป็นห่วง เพราะเคยช่วยเหลืองานท่าน ทุกครั้งที่ท่านเข้ามาที่กรุงเทพฯ ก็จะมาช่วยกิจนิมนต์ตลอด เพราะท่านมีกิจกรรม 365 วันไม่เคยหยุด ท่านออกทำงานทุกวัน
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ยอมรับว่าตกใจ เป็นห่วงคนป่วย เด็ก ๆ และคนชราที่ท่านดูแลอยู่ รวมถึงสัตว์เลี้ยง และทีมงานที่ทำงานร่วมกันกับท่านไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะทำอย่างไร และเมื่อวานตนทราบข่าวว่าที่โรงเรียนนาถะ มีผู้ปกครองหลายคนเดินทางมารับบุตรหลาน กันตั้งแต่ยังไม่เลิกเรียน สงสารเด็กที่มาซ้อมกีฬา
เมื่อถามว่ารู้สึกเสื่อมศรัทธาเลยหรือไม่ นายชัย บอกว่าเรื่องคดีความผมขอไม่พูด แต่ยังศรัทธาในสิ่งที่ท่านทำและช่วยเหลือสังคม ยืนยันว่ายังคงศรัทธาอยู่ และผมไม่รู้เรื่องเบื้องลึกของท่าน เรารู้เพียงแค่ว่าท่านเป็นคนช่วยสังคมมากมาย บางครั้งตนก็รับทำข้าวกล่องส่งให้ท่านทั้งในกรุงเทพฯและส่งให้ผู้ป่วยที่วัด
เมื่อถามว่าผิดหวังในตัวท่านหรือไม่ที่มีการนำชื่อของเพื่อนสนิทที่เสียชีวิตไปแล้ว มาสวมชื่อ นายชัย บอกว่า ไม่ผิดหวัง และคิดว่าท่านน่าจะมีเหตุผลของท่าน เรามองแค่ที่ท่านช่วยเหลือสังคมมากกว่า จึงศรัทธาในส่วนนั้น และเมื่อวานนี้ตนได้คุยกับกลุ่มลูกศิษย์ทุกคนบอกว่าจะมาเยี่ยมท่าน มีทั้งผู้ป่วยและเด็กที่อยากมา ส่วนวันนี้จะมีการมาให้กำลังใจหรือไม่ น่าจะไม่มากัน
นายชัย เล่าด้วยว่า ในปกติเวลาที่เจอท่าน ท่านก็ยังคงเดินได้แต่ส่วนใหญ่ จะนั่งวิลแชร์มากกว่าเพราะท่านปวดขาเนื่องจากขาดามเหล็ก หลังประสบอุบัติเหตุ ปกติท่านจะตื่นตี 3 หรือตี 4 และนั่งรถออกไปกิจนิมนต์ และกลับถึงวัดประมาณ 3-4 ทุ่มทุกวัน ส่วนใหญ่เวลาเข้ากรุงเทพฯในช่วงเช้าท่านจะบิณฑบาตและหลังจากนั้นจะไปกิจนิมนต์ในแต่ละที่พร้อมรับของบริจาค และช่วงเย็นก็จะมีตลาดเย็นจะมีคนไปร้องเพลง ที่ตลาดเพื่อขอรับบริจาค
เมื่อถามว่าจากการตามข่าวเชื่อหรือไม่ว่าหลวงพ่อจะหนี ส่วนตัวตนเองไม่เชื่อ ท่านอาจจะแค่ออกไปนวด ปกติท่านไปทุกคืนอยู่แล้ว ก่อนกลับกุฏิ และวันที่เกิดเรื่องตนได้ข่าวว่าท่านกลับจากกิจนิมนต์ที่โคราชและแวะไปนวดที่ใจฟ้า Academy