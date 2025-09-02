เปิดหนังสือเวียน สลค. เคยเตือนหน่วยงาน ไม่นำเรื่องที่ไม่ยุติ ขึ้นทูลเกล้าฯ

เปิดหนังสือเวียน “สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี“ เคยเตือนหน่วยงาน ไม่นำเรื่องที่ไม่ยุติ ขึ้นทูลเกล้าฯ
วันที่ 2 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการปรากฎหนังสือที่ นางณัฐฎ์จารีย์ อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่งหนังสือเวียน ถึงกระทรวง กรม และหน่วยงานอิสระ เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา
โดยอ้างถึงหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว101 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ว่า ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการเสนอเรื่องขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ส่วนราชการจะต้องพึงระวังตรวจสอบกลั่นกรองว่าได้ดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งหากเป็นเรื่องที่มีข้อร้องเรียนว่า มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ ก็สมควรได้ตรวจสอบหรือดำเนินการให้แก้ไขเป็นที่ยุติเสียก่อน รวมทั้งเรื่องที่เสนอต้องไม่เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องต่อศาล อันอาจเป็นเหตุให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ และนายกรัฐมนตรีสั่งการให้แจ้งกำชับทุกส่วนราชการถือปฏิบัติในเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานในเรื่องต่าง ๆ จะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีข้อมูลอันเป็น ที่ยุตติชัดเจนก่อนที่จะส่งเรื่องเพื่อขอให้นำความกราบบังคมทูชพระกรุณาต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมายังมีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเสนอเรื่องที่มีประเด็นปัญหาดังกล่าวอันเป็นเหตุให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถดำเนินการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปได้ ดังนั้น เพื่อให้การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ สามารถดำเนินการนำความกราบบังคมทูลได้อย่างถูกต้อง เรียบร้อย ไม่เป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท จึงขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย
ทั้งนี้ หนังสือที่แนบอ้างอิง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และหนังสือดังกล่าวถูกส่งเวียนกลับมาอีกครั้งในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ซึ่งอยู่ในสมัยที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี