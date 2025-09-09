"วรภัค" เตือน! "บาทแข็ง" น่าห่วง ชี้แบงก์ชาติ ต้องรีบดูแล หวั่นกระทบส่งออก-ท่องเที่ยว

เงินบาทแข็งค่าแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี "นายวรภัค ธันยาวงษ์" ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแสดงความกังวลอย่างยิ่ง พร้อมเรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เร่งแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว เพราะอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยอย่างหนัก
จากกรณี เมื่อวันที่ 8 ก.ย. มีรายงานว่า “เงินบาท” อยู่ในโซนแข็งค่าตลอดทั้งวัน โดยแข็งค่าขึ้นมาแตะระดับ 31.78 บาทต่อดอลลาร์(ณ เวลา 18.25 น.) ซึ่งเป็นการแข็งค่ามากที่สุดในรอบ 4 ปี
ล่าสุด วันนี้ (9 ก.ย.) นายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตผู้บริหารระดับสูงในแวดวงการเงินการธนาคาร และกำลังจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเร็วๆนี้ ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าว ระบุว่า
“เงินบาทแข็งค่าขึ้น อย่างน่าเป็นห่วงครับ ในขณะที่เงินด่องของเวียดนามสวนทางกับเราครับคือค่าเงินอ่อนลงในรอบปีที่ผ่านมา
ธปท. ต้องแสดงฝีมือบ้างแล้วครับ ไม่อย่างนั้น ทั้งส่งออกและท่องเที่ยวของเราเหนื่อยครับ”