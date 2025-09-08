ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.82-แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 4 ปี

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(8 ก.ย.68)แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 4 ปีที่ 31.80 ก่อนจะกลับไปปิดตลาดที่ 31.82 บาทต่อดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ 32.19 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นท่ามกลางแรงเทขายเงินดอลลาร์ฯ ต่อเนื่อง หลังจากข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ เดือนส.ค. ออกมาอ่อนแอกว่าที่ตลาดคาด และหนุนโอกาสการเริ่ม cycle การปรับลดดอกเบี้ยของเฟด ประกอบกับ เสียงบางส่วนในตลาดเริ่มมองความเป็นไปได้ที่อาจจะเห็นเฟดปรับลดดอกเบี้ยลงมากกว่า 0.25% ในการประชุม FOMC เดือนก.ย. นี้
นอกจากนี้ ราคาทองคำในตลาดโลกที่ทำสถิติสูงเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ และสัญญาณซื้อสุทธิพันธบัตรไทยของต่างชาติ ก็เป็นปัจจัยที่หนุนให้เงินบาทแข็งค่าด้วยเช่นกัน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ แม้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 1,412 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทย 4,144 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.70-32.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก และการคาดการณ์เรื่องดอกเบี้ยของเฟด