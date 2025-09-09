"วรภัค" ว่าที่ รมช.คลัง สะกิดแบงก์ชาติคุมค่าบาท หวั่นส่งออก-ท่องเที่ยวช้ำ

วรภัค ธันยาวงษ์ ว่าที่ รมช.คลังฟิตจัด สะกิดธปท. ต้องเร่งแสดงฝีมือดูแลค่าเงินบาทหวั่นส่งออก–ท่องเที่ยวได้รับผลกระทบหนัก หลังล่าสุดแข็งค่าต่อเนื่องแตะ 31.68 บาทต่อดอลลาร์ แข็งสุดในรอบ 4 ปีแซงค่าเงินดองเวียดนาม
นายวรภัค ธันยาวงษ์ ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในคณะรัฐมนตรีอนุทิน1 และอดีตอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัว กล่าวถึงสถานการณ์ค่าเงินบาทระบุว่า เงินบาทแข็งค่าขึ้น อย่างน่าเป็นห่วงครับ ในขณะที่เงินดองของเวียดนามสวนทางกับเราครับคือค่าเงินอ่อนลงในรอบปีที่ผ่านมา
“ธปท ต้องแสดงฝีมือบ้างแล้วครับ ไม่อย่างนั้น ทั้งส่งออกและท่องเที่ยวของเราเหนื่อยครับ ”
อย่างไรก็ตามหนึ่งในการแทรกแซงและดูแลค่าเงินบาทคือการลดดอกเบี้ยนโยบาย โดยล่าสุดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ฃอยู่ที่ 1.50% ต่อปี จากการปรับลดครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา และถือเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบกว่า 2–3 ปี
สำหรับความเคลื่อนค่าเงินบาทในช่วงที่ผ่านมาแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง โดยเช้าวันที่ 9 กันยายน 2568 อยู่ที่ 31.68 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับระดับปิดเมื่อวานที่ 31.82 บาท ซึ่งเป็นระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 4 ปี หรือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 และนับเป็นสกุลเงินที่แข็งค่าต้นๆ ในภูมิภาคเอเชีย
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ให้ความเห็นการแข็งค่าของเงินบาทโดยระบุว่า ปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงที่ผ่านมามาจาก การที่สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่า จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแรง ทำให้ตลาดเพิ่มความคาดหวังว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจเริ่มวงจรการปรับลดดอกเบี้ย ในการประชุม FOMC เดือนกันยายนนี้ และบางส่วนมองว่ามีโอกาสลดมากกว่า 0.25%
ขณะที่ราคาทองคำโลกพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ ดึงดูดกระแสเงินเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย และเงินทุนต่างชาติไหลเข้าพันธบัตรไทยเป็นอีก2ปัจจัยที่ส่งให้เงินบาทแข็งค่า แม้ต่างชาติจะมีการขายสุทธิหุ้นไทย 1,412 ล้านบาท แต่เข้าซื้อสุทธิพันธบัตรไทยสูงถึง 4,144 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมยังเป็น Net Inflows