กรุงศรี โกลบอลมาร์เก็ตส์เผยบาทแข็งค่าเล็กน้อยหลังกนง.ลดดอกเบี้ย

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY) เผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการ นโยบายการเงิน (กนง.) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีมติเป็นเอกฉันท์ ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี อยู่ที่ 1.50% ต่อปี หลังจากคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมครั้งก่อนหน้าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ในการแถลงของ กนง. ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2568 และ 2569 ขยายตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ที่ 2.3% และ 1.7% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม มาตรการทางภาษีของสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อปัญหาเชิงโครงสร้างและขีดความสามารถในการแข่งขัน แม้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีจากการส่งออกกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ การเร่งส่งออกไปสหรัฐฯ และภาคการผลิต แต่คาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปี เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอลงจากผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมของมาตรการทางภาษีสหรัฐฯ และจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มระยะใกล้ที่ลดลงจากภาวะการแข่งขันในภูมิภาคที่รุนแรงขึ้น ปัจจัยเหล่านี้จะยิ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่ม SME ลูกจ้าง และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ กนง. ยังระบุถึงการหดตัวของสินเชื่อ และคุณภาพสินเชื่อที่ลดลงอีกด้วย โดยเฉพาะสินเชื่อ SME และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ขณะที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยไปอยู่ที่ 32.30 บาท/ดอลลาร์ หลังจาก กนง. ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย โดย กนง. ระบุว่าค่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาค ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยลดลง
สำหรับการประชุม กนง. ในครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นวันที่ 8 ตุลาคม 2568 โดยจากแถลงของ กนง. ในวันนี้มีท่าทีระมัดระวังอย่างชัดเจน โดยมองว่าควรผ่อนคลายนโยบายทางการเงินมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าสภาวะทางการเงินเอื้ออำนวยและช่วยลดภาระให้กับกลุ่มเปราะบาง ขณะเดียวกันจำเป็นต้องดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ กรุงศรี โกลบอลมาร์เก็ตส์คาดว่า กนง. จะลดดอกเบี้ยอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งลงไปอยู่ที่ 1.25% ก่อนสิ้นปี 2568 เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ