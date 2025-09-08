“ภราดร” เผยนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล “อนุทิน” เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก-พักหนี้เกษตรกร กัญชาพักไว้ก่อน

“ภราดร” เผย รัฐบาล “อนุทิน 1” เน้นนโยบายเร่งด่วน 4 เดือน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พักหนี้เกษตรกร บอกฟื้นกฎหมายกัญชาต้องพักไว้ก่อน ระบุ “ฮุน มาเนต” ส่งจดหมายยินดี “อนุทิน” เป็นนิมิตหมายที่ดี หวังเป็นจุดเริ่มต้นใช้สันติวิธี เชื่อมือ รมว.บัวแก้วคนใหม่ สานต่อได้
วันนี้ (8 ก.ย.) นายภราดร ปริศนานันทกุล สส.จ.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย เดินทางมาที่ทำการพรรคภูมิใจไทย พร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำร่างนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภา ว่า โดยระยะเวลาประกอบการทำงาน 4 เดือน จึงต้องมีนโยบายที่สามารถดำเนินการได้ทันที โดยจะเน้นไปที่เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น นโยบาย “คนละครึ่ง” รวมถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นพักหนี้ ลดดอกเบี้ย ลดต้นทุนการผลิต ลดค่าปุ๋ย ให้กับเกษตรกรทั้งประเทศ
ส่วนเรื่องนโยบายกัญชาที่พรรคเคยผลักดันมาก่อนหน้านี้นั้น นายภราดร กล่าวว่า ยังใช้ประกาศเดิมที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการอยู่ขณะนี้ เนื่องจากระยะเวลาเพียง 4 เดือน ไม่สามารถที่จะไปดำเนินการด้านใดได้ เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก
ขณะที่การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ใน 7 จังหวัดนั้น นายภราดร กล่าวว่า จะเยียวยาอย่างสมเหตุสมผลทั้งผู้ประกอบการและประชาชน
ส่วนที่ นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ส่งหนังสือแสดงความยินดี กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยหวังฟื้นสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา กลับสู่เสถียรภาพโดยเร็ว นายภราดร กล่าวว่า ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีและเป็นจุดเริ่มต้นที่จะกลับไปสู่สิ่งที่ดีโดยหวังว่าจะมีการเจรจาระหว่างทั้งสองประเทศเกิดขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวไปเมื่อวานนี้และพูดชัดเจนว่าจะใช้สันติวิธีในการเจรจา ขณะเดียวกัน ว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ก็คุ้นเคยน่าจะเข้ามาประสานงานต่อได้และเจรจาหน้าจะเป็นไปในทิศทางที่ดี โดยหวังเป็นเช่นนั้น
ขณะที่สื่อมวลชนรายงานว่า ตนเองจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้นั้น นายภราดร ปฏิเสธว่าส่งประวัติเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ โดยบอกว่าเป็นเรื่องของพรรคที่จะตัดสินใจ