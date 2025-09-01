ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.29-ติดตามปัจจัยการเมือง-ฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(1ก.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.29 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ 32.39 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นในวันนี้ตามทิศทางการปรับขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก (แม้สกุลเงินเอเชียจะเคลื่อนไหวปะปน) ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ขาดปัจจัยมาหนุนการฟื้นตัว เนื่องจากตลาดยังคงรอติดตามตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ที่จะทยอยประกาศออกมาในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิด สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 347.80 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 1,377 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.20-32.45 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ปัจจัยการเมืองในประเทศ ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก อัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค. ของยูโรโซน รวมถึง ดัชนี PMI และ ISM ภาคการผลิตเดือนส.ค.