"แขก คำผกา" ยุติการจัดรายการที่ NBT ชั่วคราว หลังทัวร์ลงหนักปมแซะ "หมิว สิริลภัส"

พิธีกร “คุยคลายข่าว” แจ้งข่าว “แขก คำผกา” ยุติการจัดรายการที่ NBT ชั่วคราว หลังเกิดดรามาแซะ “หมิว สิริลภัส กองตระการ” ส.ส.พรรคประชาชน ระหว่างลุกขึ้นโหวต “อนุทิน ชาญวีรกูล” เป็นนายกฯ
หลังจากทัวร์ลงหนัก สำหรับ “แขก คำผกา” และอีก 2 พิธีกรวอยซ์และรายการ “คุยคลายข่าว” จัดรายการในหัวข้อ “3 ปีนายกฯ 3 คน ลุ้นยุบสภาใน 4 เดือน / โหวตนายกรัฐมนตรีคนที่32” ทางช่องยูทูป โดยแขก คำผกา พูดจิกเรียก “หมิว สิริลภัส กองตระการ” ส.ส.พรรคประชาชน ระหว่างลุกขึ้นโหวต “อนุทิน ชาญวีรกูล” เป็นนายกรัฐมนตรีตามมติพรรค ด้วยข้อความว่า “อีหมิว อีหมิว อีหมิว อีหมิว อีหมิวซึมเศร้า (หัวเราะ) กูขอให้มึงซึมเศร้าร้องไห้ในสภา”
ล่าสุด วันนี้ (8 ก.ย.) นายธีรัตถ์ รัตนเสวี ผู้ดำเนินรายการคุยคลายข่าว แจ้งแฟนรายการขณะจัดรายการ ระบุว่า “ปกติวันนี้ต้องเป็นคิวของ คุณแขก ลักขณา ปันวิชัย เนื่องจากมีการจัดรายการในช่องออนไลน์ของเธอ ในช่องเล็กๆ แล้วถูกวิจารณ์ จึงขอยุติการจัดรายการที่ NBT ไปสักพัก”