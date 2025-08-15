อนุกมธ.สุขภาพจิตฯ จี้กองทัพยกระดับดูแลสุขภาพจิตทหารหลังกราดยิงปชช. ชี้บุคลากรไม่พอหวั่นซ้ำรอย

อนุกมธ.สุขภาพจิตฯ สภา จี้กองทัพยกระดับดูแลสุขภาพจิตทหาร หลังกราดยิงปชช.บาดเจ็บที่สุรินทร์ ชี้บุคลากรแพทย์-สหวิชาชีพยังไม่เพียงพอ เสี่ยงปัญหา PTSD และเหตุรุนแรงซ้ำ ขอทุกเหล่าทัพร่วมมือวางมาตรการมาตรฐาน ครอบคลุมกำลังพลทุกพื้นที่
วันนี้ (15 ส.ค. 68) น.ส.สิริลภัส กองตระการ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาหาแนวทางปรับปรุงระบบบริการสุขภาพจิตของประชาชนทุกช่วงวัย ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร แถลงกรณีพลทหารใช้อาวุธปืนยิงประชาชนบาดเจ็บ 2 ราย ที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนปัญหาสุขภาพจิตของกำลังพล โดยเฉพาะทหารในพื้นที่ชายแดนที่มีความตึงเครียดสูง และไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเหตุกราดยิงโคราช ปี 2563 มีผู้เสียชีวิต 31 คน และเหตุยิงในกรมยุทธศึกษาทหารบก มีผู้เสียชีวิต 2 คน
น.ส.สิริลภัสกล่าวว่า แม้มีกองแพทย์และสหวิชาชีพลงพื้นที่ แต่บุคลากรยังไม่เพียงพอ การประเมินสภาพจิตใจไม่สามารถดูได้จากภายนอก ต้องอาศัยการสังเกตและพูดคุยอย่างต่อเนื่อง แต่ทีม MCATT, RTARF และ M-MCATT มีจำนวนไม่พอเมื่อเทียบกับกำลังพลทั้งหมด อีกทั้งกองทัพยังมักลดระดับมาตรการดูแลหลังเหตุการณ์ตึงเครียด ทั้งที่ทหารเสี่ยงภาวะ PTSD และปัญหาสุขภาพจิตรุนแรงในระยะยาว
น.ส.สิริลภัส ยังเรียกร้องให้กองทัพมีมาตรการดูแลจิตใจที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน ครอบคลุมตั้งแต่เกิดเหตุจนหลังเหตุการณ์ ลดการตีตราทหารที่ขอความช่วยเหลือ และขยายการดูแลให้ครอบคลุมทั้งระบบ ไม่เฉพาะพื้นที่ชายแดน เนื่องจากทหารเข้าถึงอาวุธได้ง่าย หากไม่สามารถจัดการความเครียดอาจเป็นอันตรายต่อทั้งตัวเองและประชาชน
น.ส.สิริลภัสกล่าวด้วยว่า คณะอนุสุขภาพจิตได้บรรจุวาระสุขภาพจิตบุคลากรด้านความมั่นคง และได้ขอเอกสารข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพตั้งแต่ 24 ก.ค. แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ จึงขอให้ทุกหน่วยงานส่งผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมเพื่อหาทางออกจริงจัง พร้อมให้กำลังใจทีมดูแลจิตใจ ครอบครัวผู้ประสบเหตุ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งการรักษาบาดแผลทางจิตใจสำคัญไม่แพ้บาดแผลทางกาย
สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและประชาสัมพันธ์สายด่วนสุขภาพจิต 1323 และเว็บไซต์สุขภาพจิhttp://xn--m3c.com/