เครื่องบิน “ทักษิณ” ออกจากสิงคโปร์แล้ว กำหนดถึงดอนเมือง 14.47 น.

วันนี้ (8 ก.ย.) ข้อมูลจาก flightradar24.com ได้แสดงเส้นทางการบินของเครื่องบินไพรเวตเจ็ท บอมบาดิเออร์ โกลบอล 7500 (Bombardier Global 7500) ทะเบียน T7-GTS ออกเดินทางจากท่าอากาศยานเซเลตาร์ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเวลาประมาณ 12.46 น.ที่ผ่านมา(ตามเวลาในไทย) โดยบินผ่านน่านฟ้าประเทศมาเลเซีย มุ่งมายังประเทศไทย
เครื่องบินลำดังกล่าวเคยพานายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 ก.ย.ไปยังเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเดินทางจากดูไบ ไปยังสิงคโปร์เมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา
มีรายงานว่า เครื่องบินลำดังกล่าวได้แจ้งขอลงจอดที่ Mjets ดอนเมือง ในเวลา 14.30 น.วันนี้
ขณะที่ข้อมูลใน flightradar24.com ล่าสุด ระบุเวลาถึงดอนเมือง 14.47 น.