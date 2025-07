เพจ “Army Military Forceมา“ เผยภาพ “ฮุน เซน” บินส่วนตัวมุ่งหน้า

วันนี้ ( 24 ก.ค.) เพจ “Army Military Forceมา“ โพสต์ข้อความระบุว่า”มีรายงานล่าสุด เครื่องบินเจ็ทส่วนตัวสมเด็จ ฮุนเซน Hawker 800XP เดินทางออกจากกรุงพนมเปญ มุ่งหน้าไปยังประเทศจีนLATEST REPORT: Samdech Hun Sen's private jet, a Hawker 800XP, has departed from Phnom Penh and is en route to China.“พร้อมโพสต์ภาพของเที่ยวบินดังกล่าวมุ่งหน้าเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศลาวแล้ว การเดินทางกะทันหันของผู้นำกัมพูชาครั้งนี้ เกิดขึ้นในขณะที่สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชากำลังตึงเครียดอย่างหนัก ทำให้เกิดการจับตามองว่าการเยือนจีนของฮุน เซน ในครั้งนี้ อาจเกี่ยวข้องกับการหารือเรื่องสถานการณ์ความขัดแย้งที่กำลังปะทุขึ้นในภูมิภาค