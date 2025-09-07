xs
เตือนภัย! มิจฉาชีพแฝงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ หลอกสาวพิการสูญเงิน 1.59 แสนบาท ผ่านแก๊งคอลเซ็นเตอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สาวพิการโพสต์ขอความช่วยเหลือ หลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์สวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการ หลอกอ้างมีหมายจับคดีฟอกเงิน ก่อนเชื่อสนิทใจโอนเงินกว่า 159,000 บาท วอนหน่วยงานช่วยติดตามคนร้าย หวั่นเหยื่อรายอื่นตกเป็นเหยื่อซ้ำ

วันนี้ (7 ส.ค.) เฟซบุ๊ก “Just The Wheel PiK Are” ได้โพสต์ขอความช่วยเหลือหลังถูกมิจฉาชีพ หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกหลวง โดยระบุข้อความว่า “สวัสดีค่ะ ปุ๊กปิ๊กนะคะ โพสต์นี้ปิ๊กมาขอความรบกวนกรุณาช่วยแชร์ หรือถ้ามีสำนักข่าวใด องค์ไหนยินดีสนใจจะช่วยปิ๊ก ติดต่อมาได้เลยนะคะ เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อวานมีโทรศัพท์สายหนึ่งเข้ามาตอน 8 โมงครึ่ง บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ซึ่งปิ๊กก็คิดว่าคอลเซ็นเตอร์ แต่ทางเจ้าหน้าที่พูดว่า คุณกำลังจะโดนจับข้อหา มีส่วนเกี่ยวข้องในการฟอกเงิน กับนายเอกราช มีพร้อม ที่โดนจับกุมพร้อมพรรคพวก และยังจับกุมผู้ต้องสงสัยอีกไม่ได้ รวมทั้งปิ๊กก็เป็นผู้ต้องสงสัยด้วยให้ปิ๊กเดินทางไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ซึ่งทางมิจฉาชีพ รู้ว่าปิ๊กเป็นคนพิการ เดินทางไปไม่สะดวก จึงพูดว่าจะขอสอบสวนทางโทรศัพท์เป็นกรณีพิเศษ โดยมีการส่งเอกสารหมายคดี พร้อมบัตรตำรวจมายืนยัน และเล่าเหตุการณ์หลายอย่าง ที่ตรงกับชีวิตประจำวัน อย่างเช่นการทำบัตรประชาชนหาย ซึ่งปิ๊กไม่เคยบอกใครเลยเรื่องนี้ คนที่รู้มีแค่น้องกับป้าไปทำด้วยกันก่อนเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่ผ่านมา

และเจ้าหน้าที่ เก๊ ได้ทำการสอบสวนปิ๊ก โดยสืบเส้นทางทางการเงินของปิ๊กทั้งหมด สรุปคือปิ๊กโดนหลอกเอาเงินไป 159,000 บาท เมื่อรู้ตัวจึงรีบโทรแจ้งธนาคารทันที รวมทั้งใบแจ้งตำรวจ … แต่ดูเหมือนว่าคดีแบบนี้ จะเกิดขึ้นเยอะจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเฉยเฉยไปแล้ว แล้วปิ๊กต้องเดินทางด้วยรถเข็นทำเอกสารไปยื่นธนาคาร ไปสนาถีตำรวจที่ไม่มี Universal Design อีก ปิ๊กกังวลว่าจะไม่ได้เงินคืน และคนร้ายจะไม่ถูกจับ
เงินจำนวนนี้มีค่าสำหรับปิ๊กมาก กว่าจะหามาได้มันไม่ใช่ง่ายง่าย และยังใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอีกมากมาย

อยากให้คนร้ายโดนจับ ถูกดำเนินคดี และไม่ให้ไปทำแบบนี้กับผู้เสียหายรายอื่นอีก ปิ๊กทราบดีว่าเรื่องนี้ปิ๊กโง่เอง หลงเชื่อคนง่าย จะจำไว้เป็นบทเรียน แต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวปิ๊กยังยิ้มได้อยู่ และพร้อมที่จะสู้ต่อไปอย่างเข้มแข็ง แต่ก็จะสู้ให้ถึงที่สุดให้สมกับศักดิ์ศรีถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนพิการ ก็จะทำให้ขบวนการนี้มันยุติลงให้ได้ ขอความกรุณาหน่วยงานใดก็ตาม หรือบุคคลธรรมดา รบกวนช่วยแชร์เรื่องนี้ ไปให้ถึงสำนักข่าวหน่อยนะคะ

จริงๆก็อายแหละ ไม่อยากออกมาพูดหรอก แต่ก็ไม่อยากให้คนอื่นต้องโดนเหมือนกัน หรือโดนมากกว่านี้จนหมดเนื้อหมดตัว ใครช่วยช่วยแชร์ก็ให้เจริญรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรงค่ะ"





