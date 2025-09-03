จับหนุ่มใหญ่เมาหื่น ลวนลามสาวพิการคาสมาคมคนพิการปทุมธานี

ตำรวจคอมมานโดตามรวบหนุ่มใหญ่ลูกแม่บ้านเมาหื่น ก่อเหตุลวนลามสาวพิการคาสมาคมคนพิการจังหวัดปทุมธานี
วันนี้ (3 ก.ย.) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ.สั่งการ พ.ต.อ.เจษฎา โสมนัส ผกก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.ปพ. พ.ต.ต.หญิง ภัสสราภรณ์ ไชยแก้ว สว.กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.ปพ.นำกำลังจับกุม นายธีระวัฒน์ หรือโอ๋ อายุ 44 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรี ที่ 738/2568 ลงวันที่ 21 ส.ค.68 ข้อหา “กระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ฯ” ได้บริเวณริมถนนสาธารณะหน้าบ้านเลขที่ 109 ซอยรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ทั้งนี้เมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา น.ส.เอ (นามสมมติ) ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้พิการต้องใช้รถเข็น ทำงานอยู่ที่สมาคมคนพิการจังหวัดปทุมธานี ขณะนั้นได้มีนายธีระวัฒน์ ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นลูกชายของแม่บ้านในสมาคมดังกล่าว มีอาการเมาสุราได้เดินเข้ามาหาผู้เสียหายขณะนั่งบนรถเข็น จากนั้นใช้มือโอบแล้วกระชากแขนเพื่อจะหอมแก้ม ทั้งยังพูดกับผู้เสียหายว่า “ขอหอมหน่อย” แต่ผู้เสียหายตกใจจึงได้สะบัดแขนหลุด และโวยวาย
ต่อมา นายธีระวัฒน์ ยังได้เข้ามาใช้มือจะเปิดกระโปรงของผู้เสียหาย แต่ผู้เสียหายได้ปัดเอาไว้ทัน จนเพื่อนร่วมงานของผู้เสียเข้ามาช่วยพาเข้าแจ้งความดำเนินคดี จากนั้นพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานจนศาลออกหมายจับไว้ กกระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหา ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป