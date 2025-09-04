3 ลูกคาปิบาราสุดน่ารัก แห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้ชื่อแล้ว “กิง ก่อง แก้ว”

ลูกคาปิบาราสุดน่ารัก 3 ตัวตึง แห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้ชื่อเรียกแล้ว “กิง-ก่อง-แก้ว” หลังถูกใจชาวโซเชียลมีคนโหวต 3 ชื่อนี้กว่า 30 % จากผู้โหวตทั้งหมด 94,543 คน
หลัง “สวนสัตว์เปิดเขาเขียว” อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ “ลูกหนูยักษ์คาปิบารา” สุดน่ารักจำนวน 3 ตัว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งทางสวนสัตว์ ได้จัดกิจกรรม “โหวตตั้งชื่อลูกหนูยักษ์คาปิบารา” โดยมีรายชื่อให้เลือกทั้งหมด 10 ชุด ได้แก่
1. เจน – นุ่น – โบว์
2. คัลแลน – แดน – จอง
3. หม่ำ – เท่ง – โหน่ง
4. ทิก – แทค – โท
5. ระนอง – ระยอง – ยะลา
6. กิง – ก่อง – แก้ว
7. โกโก้ – มอคค่า – ลาเต้
8. ข้าวปั้น – ซูชิ – โมจิ
9. น้ำผึ้ง – น้ำชา – น้ำแข็ง
10. ส้ม – แอปเปิ้ล – เชอร์รี่
ล่าสุด 3 ลูกคาปิบาราสุดน่ารักได้ชื่อแล้ว คือ “กิง-ก่อง-แก้ว” โดย เพจเฟซบุ๊ก ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง ได้โพสต์ข้อความในวันที่ 4 สิงหาคม 2568 ระบุว่า
3 ตัวตึงได้ชื่อแล้วนะ กิง ก่อง แก้ว หลังจากมีนักท่องเที่ยวร่วมโหวตถล่มทลายกว่า 94,543 คน โดยกิง ก่อง แก้ว มีผู้โหวตถึง 33% ตอนนี้ก็รอลุ้นกันได้เลยว่า ใครจะเป็นผู้โชคดีที่ทางเพจสวนสัตว์ฯจะประกาศรายชื่อเพื่อรับของรางวัล
ขณะที่เพจ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo ได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจากการโหวตตั้งชื่อลูกหนูยักษ์คาปิบารา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2568 เป็นรางวัลตุ๊กตากะปิปลาร้าจำนวน 3 รางวัล และรางวัลสติ๊กเกอร์ไลน์คาปิบารา จำนวน 50 รางวัล โดยทางเพจ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้ประกาศให้ผู้ที่ได้รับรางวัล กรุณาติดต่อ-รับรางวัล ได้ที่ ฝ่ายรายได้ ธุรกิจและสารสนเทศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2568 เท่านั้น
สำหรับ 3 ลูกหนูยักษ์คาปิบารา “กิง-ก่อง-แก้ว” เกิดจากพ่อพันธุ์ชื่อ “เซียง” อายุ 5 ปี และแม่พันธุ์ชื่อ “ปุ๊กปิ๊ก” อายุ 3 ปี ถือเป็นอีกหนึ่งสัตว์ดาวเด่นชุดใหม่แห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเด็ก ๆ ต่างชื่นชอบกันเป็นจำนวนมาก