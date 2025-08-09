สวนสัตว์เปิดเขาเขียวต้อนรับ “ลูกคาปิบารา” 3 ตัวสุดคิวต์ เตรียมตั้งชื่อรับวันแม่ เด็กเข้าฟรี 12 ส.ค.

ศูนย์ข่าวศรีราชา - สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเผยข่าวดี “คาปิบารา” สัตว์ฟันแทะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ให้กำเนิดลูกน้อย 3 ตัวสุดน่ารัก เตรียมเปิดโหวตตั้งชื่อรับวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมนี้ พร้อมเปิดให้เด็กเข้าชมฟรีตลอดวัน
วันนี้ (9 ส.ค.) ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา “ปุ๊กปิ๊ก” คาปิบาราเพศเมียวัย 3 ปี ได้ให้กำเนิดลูกน้อย 3 ตัว จากพ่อพันธุ์ชื่อ “เซียง” อายุ 5 ปี โดยยังไม่กำหนดเพศ เนื่องจากปล่อยให้แม่เลี้ยงตามธรรมชาติ ทั้งสามตัวมีสุขภาพแข็งแรงและน่าเอ็นดูอย่างมาก
ปัจจุบันสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีคาปิบารารวม 21 ตัว นักท่องเที่ยวสามารถชมความน่ารักของครอบครัวหนูยักษ์ได้ที่ส่วนจัดแสดง พร้อมเตรียมกิจกรรมตั้งชื่อลูก ๆ ทั้งสามตัวในเร็ว ๆ นี้
นายณรงวิทย์กล่าวอีกว่า ในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.นี้ สวนสัตว์เปิดให้เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี หรือสูงไม่เกิน 135 ซม. เข้าฟรี พร้อมกิจกรรมสำหรับครอบครัว เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงจากเยาวชน มาสคอตแดนซ์ซิ่ง โชว์งูสวยงาม และกิจกรรม “ชวนแม่เที่ยวสวนสัตว์” พร้อมมอบดอกมะลิและของที่ระลึกให้ผู้ร่วมงาน
สำหรับคาปิบารา มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ โตเต็มวัยสูงราว 45 ซม. น้ำหนัก 50–70 กก. ชอบอยู่รวมฝูงและว่ายน้ำเกือบทั้งวัน ออกหาอาหารในช่วงเช้า–เย็น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหญ้าและพืชน้ำ นักท่องเที่ยวยังสามารถสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนใน Khao Kheow Night Zoo ชมวิถีชีวิตสัตว์ที่แตกต่างจากกลางวัน สอบถามข้อมูล โทร. 038-318444 ต่อ 213