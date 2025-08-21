"สวนสัตว์เปิดเขาเขียว" เตือนห้ามให้อาหารหมูเด้ง ใครฝ่าฝืนมีโทษขังรวมกับเสือ

จากกรณีที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแอบลักลอบเข้าไปในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวช่วงเวลากลางคืนเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลว่าอาจส่งผลกระทบความปลอดภัยต่อบุคคล รวมถึงสัตว์ต่างๆ ภายในสวนสัตว์
ด้าน เพจเฟซบุ๊ก ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง ได้โพสต์ภาพเตือนนักท่องเที่ยวห้ามให้อาหารกับฮิปโปแคระแม่ลูก ‘หมูเด้ง’ กับ ‘แม่โจน่า’ พร้อมระบุข้อความว่า “ค่าปรับคือตัวคุณ ตามนั้นคือจันทบุรี” โดยป้ายเตือนนั้นเขียนข้อความว่า "ห้ามให้อาหาร ฝ่าฝืนลงโทษขังรวมกับเสือ"
เมื่อโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีเหล่าชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ลักษณะขำขัน อาทิ ให้อาหาร = เป็นอาหาร, สวนสัตว์โหดเขาเขียว, ขังรวมกับ 2 จุ๊มค่ะ น้องต้องการเนื้อ เป็นต้น
