สวนสัตว์เปิดเขาเขียวโหดจัด! ติดป้ายเตือนห้ามให้อาหาร หมูเด้ง-แม่โจน่า สุดฮา "ฝ่าฝืนโดนขังรวมกับเสือ"

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวติดป้ายห้าม เตือนนักท่องเที่ยวห้ามให้อาหารน้องหมูเด้ง กับแม่โจน่า ทั้งโหดทั้งฮาว่า “ห้ามให้อาหาร ฝ่าฝืนลงโทษขังรวมกับเสือ“
เมื่อวันที่ 20 ส.ค. เพจ "ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง" เผยภาพป้ายห้าม เตือนนักท่องเที่ยวห้ามให้อาหารน้องหมูเด้ง กับแม่โจน่า ฮิปโปแคระแม่ลูก โดยในป้ายระบุข้อความทั้งโหดทั้งฮาว่า “ห้ามให้อาหาร ฝ่าฝืนลงโทษขังรวมกับเสือ“ ทางเพจระบุแคปชันว่า “ค่าปรับคือตัวคุณ ตามนั้นคือจันทบุรี”
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เช่น ให้อาหาร = เป็นอาหาร, สวนสัตว์โหดเขาเขียว, เป็นป้ายเตือนที่โหดมากค่ะ, ขังรวมกับฮิปโปดีกว่าค่ะ วิ่งออกกำลังกายไปพร้อมกัน