ต้อนรับสมาชิกใหม่! สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชวนโหวตตั้งชื่อลูกคาปิบารา 3 ตัวจาก "พ่อเซียง-แม่ปุ๊กปิ๊ก"

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชวนตั้งชื่อลูกคาปิบารา จำนวน 3 ตัวจาก "พ่อเซียง-แม่ปุ๊กปิ๊ก" พร้อมลุ้นรับตุ๊กตาสุดน่ารัก “กะปิปลาร้า”
เมื่อวันที่ 20 ส.ค. เพจ "สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo" ได้โพสต์เชิญชวนประชาชนตั้งชื่อลูกคาปิบารา จำนวน 3 ตัว โดยทางเพจระบุ “ชื่ออะไรดี?! สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชวนโหวตตั้งชื่อลูก “หนูยักษ์คาปิบารา” 3 ตัว ลุ้นรับตุ๊กตาสุดน่ารัก “กะปิปลาร้า”
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้ต้อนรับสมาชิกใหม่สุดน่ารัก “ลูกหนูยักษ์คาปิบารา” จำนวน 3 ตัว จากพ่อพันธุ์ชื่อ “เซียง” อายุ 5 ปี และแม่พันธุ์ชื่อ “ปุ๊กปิ๊ก” อายุ 3 ปี ขณะนี้ลูกคาปิบาราทั้งสามมีสุขภาพแข็งแรงดี แต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจึงจัดกิจกรรม “โหวตตั้งชื่อลูกหนูยักษ์คาปิบารา” โดยมีรายชื่อให้เลือกทั้งหมด 10 ชุด ได้แก่
1. เจน – นุ่น – โบว์
2. คัลแลน – แดน – จอง
3. หม่ำ – เท่ง – โหน่ง
4. ทิก – แทค – โท
5. ระนอง – ระยอง – ยะลา
6. กิง – ก่อง – แก้ว
7. โกโก้ – มอคค่า – ลาเต้
8. ข้าวปั้น – ซูชิ – โมจิ
9. น้ำผึ้ง – น้ำชา – น้ำแข็ง
10. ส้ม – แอปเปิล – เชอร์รี
ผู้ร่วมโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับ ตุ๊กตากะปิปลาร้า จำนวน 3 รางวัล โดยสามารถโหวตผ่านลิงก์ https://forms.gle/ZrA79x9QipmRUqu8A ได้ตั้งแต่วันนี้-31 สิงหาคม 2568 (ปิดรับโหวตเวลา 16.30 น.)
สวนสัตว์ฯ จะนำผลโหวตมาจับฉลากหาผู้โชคดี และประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2568 ผ่านทาง Facebook : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo
สำหรับลูกคาปิบาราทั้งสาม ขณะนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ตรวจสุขภาพแล้ว พบว่าแข็งแรง เดินคลอเคลียอยู่ใกล้แม่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม แม่คาปิบารายังหวงลูกและคอยเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด”