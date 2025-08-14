“พี่จอง-คัลแลน” ร่วมงาน “AIS Family Time” สุดอบอุ่น พร้อมชวนแฟนๆ มาเป็นครอบครัว AIS ด้วยกัน

เรียกเสียงกรี๊ดสนั่น Emsphere ไปแบบถล่มทลาย เมื่อสองหนุ่มสุดฮอตขวัญใจมหาชน “พี่จอง” และ “คัลแลน” โผล่มาเสิร์ฟความน่ารักให้แฟนคลับได้ฟินกันแบบยกด้อม ในกิจกรรมสุดพิเศษ “AIS Family Time” ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดบ้านต้อนรับลูกค้าใหม่เข้าสู่ครอบครัว AIS โดยสองหนุ่มมาในมาดอบอุ่นหัวใจ มอบรอยยิ้มและความเป็นกันเองแบบใกล้ชิดให้กับแฟนๆ ผู้โชคดี ทั้งเล่นเกมใบคำ มินิเวิร์กช็อปคัพเค้กสุดน่ารัก พร้อมแจกของที่ระลึกจาก AIS ชนิดที่ว่าทุกพื้นที่เต็มไปด้วยความสุข ความสนุก และโมเมนต์ที่น่าจดจำ
งานนี้ พี่จอง และ คัลแลน เผยความรู้สึกสุดประทับใจว่า “ดีใจมากๆ ที่ได้มาเจอกับทุกคน เพราะนานๆ ทีจะได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมสนุกๆ กันแบบนี้ ขอบคุณทุกคนที่มาหาพวกเรา และอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเอไอเอสด้วยกัน จริงๆ อุ่นใจ ทั่วไทยเน็ตแรง” ก่อนทิ้งท้ายว่าเตรียมเจอกันที่จุดหมายถัดไป
และนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น! เพราะ “AIS Family Time” จะเดินสาย เพื่อมอบความสุขและต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัว AIS อย่างอบอุ่น พร้อมตอกย้ำความเร็ว แรง และครอบคลุมของโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G กับสัญญาณเน็ตที่จริงใจในทุกการใช้งาน
เตรียมฟินกันต่อกับสองหนุ่มในกิจกรรมครั้งถัดไป วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2568 เวลา 15.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัล ชลบุรี และ วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568 ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
ใครอยู่ใกล้พื้นที่ไหน เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาสนุกไปด้วยกันกับสองหนุ่ม และครอบครัว AIS ได้เลย! ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและจุดหมายถัดไปของ “AIS Family Time” ที่ www.ais.th/consumers/switch-to-ais