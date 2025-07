“แบมแบม-ตาต้า-เรย์” ร่วมแข่งขันกีฬาเก็บขยะระดับโลก “SPOGOMI WORLD CUP 2025 THAILAND Qualifiers”

ลุยภารกิจเปลี่ยนขยะให้โลกยิ้ม! ศิลปินไอดอลน้องใหม่มาแรง “THX” นำทีมโดย แบมแบม, ตาต้า และเรย์ ตบเท้าร่วมกิจกรรม “SPOGOMI WORLD CUP 2025 THAILAND Qualifiers” จัดโดยจี-ยู ครีเอทีฟ ร่วมกับ สยามพิวรรธน์ และพันธมิตรภาคธุรกิจ-ภาครัฐ ซึ่งการแข่งขันรอบคัดเลือกประเทศไทยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน วันที่ 13 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปลุยสนามระดับโลก ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยมีศิลปิน ดารา อินฟลูเอนเซอร์ และเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก“SPOGOMI” มาจากการรวมคำว่า Sport (กีฬา)และGomi(ขยะ)เป็นการแข่งขันเก็บขยะในรูปแบบกีฬาที่มีต้นกำเนิดจากญี่ปุ่น เป้าหมายคือการปลูกฝังนิสัยรักสิ่งแวดล้อมอย่างสนุก และสร้างสรรค์ กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการระดับโลก “Change for the Blue” ซึ่งได้รับการส่งเสริมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2018 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ “Ocean and Japan Project” ซึ่งตั้งเป้าหมาย “ไม่มีขยะในมหาสมุทรอีกต่อไป”โดยมีศิลปินร่วมการแข่งขันกีฬาเก็บขยะระดับโลก SPOGOMI WORLD CUP 2025 THAILAND Qualifiers เป็นจำนวนมาก อาทิ ทีม A2T (Move Along Journey), ทีม KPG (GMMTV), ทีม Green Earth (Kongthup Artist), ทีม Ai(r) moment (Bibbidii Entertainment), ทีม FRT Entertainment (FRT Entertainment), ทีม MINDY SAVE THE WORLD (MINDY), ทีม Ganbatte がんばって, ทีมปาร์ตี้ผู้กล้าแพรวา, ทีม คัพเค้กครีมเลม่อน (Euphonie, IKINARI TELL ME, Sumomo) และทีม THX (THX)แบมแบม, ตาต้า, เรย์ ตัวแทนศิลปินวง THX ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการแข่งขันกีฬาเก็บขยะระดับโลกครั้ง นี้ว่า “พวกเรารู้สึกดีใจมากค่ะ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานสุโปะโกมิ เวิร์ลคัพ 2025 ซึ่งเป็นกิจกรรมระดับโลกที่ไม่ใช่แค่สนุก แต่ยังช่วยสร้างจิตสำนึกเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการเก็บขยะ ในวันนี้เป็นเหมือนการได้ออกแรงเพื่อโลก ช่วยกันสร้างสังคมที่น่าอยู่ขึ้นค่ะ นี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันกีฬาเก็บขยะธรรมดา แต่เป็นกิจกรรมที่สื่อถึงคุณค่าของการลงมือทำเพื่อโลกของเราอย่างแท้จริงในฐานะศิลปินรุ่นใหม่เราอยาก ใช้เสียงของเราช่วยส่งต่อแรงบันดาลใจ ให้ทุกคนเห็นว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัว สามารถเริ่มได้จากสิ่งเล็กๆ ที่เราทำได้ทุกวัน อยากฝากคนรุ่นใหม่ให้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงโลกเริ่มได้จากเรื่องเล็กๆ ใกล้ตัว เช่นการเก็บขยะให้ถูกที่ หรือแยกขยะให้ถูกประเภทค่ะ ถึงแม้จะดูเป็นเรื่องเล็ก แต่ถ้าทุกคนช่วยกัน มันจะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ อยากชวนทุกคนเริ่มต้นง่ายๆ จากรอบตัว เช่น พกถุงผ้า พยายามลดการใช้พลาสติก เราอาจเป็นแค่หนึ่งคน แต่หนึ่งคนนั้นก็สร้างแรงกระเพื่อมให้กับสิ่งแวดล้อมได้ค่ะ”ติดตามผลงานและเป็นกำลังใจให้ศิลปินรุ่นใหม่ THX ได้ทุกแพลตฟอร์ม THX OffcialFacebook : https://www.facebook.com/thxofficialInstagram : https://www.instagram.com/thxofficial_X : https://x.com/thxofficial_TikTok : https://www.tiktok.com/@thxofficial_