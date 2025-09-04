“กิง–ก่อง–แก้ว” ฮือฮา! ลูกคาปิบารา 3 ตัวใหม่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชื่อมาจากโหวตกว่า 9 หมื่นเสียง

ศูนย์ข่าวศรีราชา - นักท่องเที่ยวร่วมโหวตถล่มทลายกว่า 94,000 คน ส่งชื่อ “กิง–ก่อง–แก้ว” คว้าชัย ตั้งเป็นชื่อเรียกเจ้าลูกคาปิบารา 3 ตัวเกิดใหม่แห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมแจกของรางวัลสุดน่ารักเอาใจแฟนคลับ
วันนี้ (4 ก.ย.) นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า ลูกคาปิบารา 3 ตัวล่าสุดที่เกิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้รับการตั้งชื่อเรียบร้อยแล้ว คือ “กิง – ก่อง – แก้ว” ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากกิจกรรมโหวตชื่อผ่านแฟนเพจ Facebook ของสวนสัตว์้เปิดเขาเขียว
กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากเด็ก เยาวชน และนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมโหวตทั้งหมด 94,543 คน รวมกว่า 30,942 โหวต โดยชื่อ “กิง – ก่อง – แก้ว” ได้รับคะแนนมากที่สุด และถูกนำมาตั้งเป็นชื่อเรียกลูกคาปิบาราใหม่ทั้ง 3 ตัว
นอกจากความน่ารักของลูกคาปิบาราแล้ว ทางสวนสัตว์ยังได้จัดลุ้นรางวัลพิเศษ อาทิ ตุ๊กตากะปิปลาร้า 3 รางวัล และ สติ๊กเกอร์ไลน์คาปิบาราสุดน่ารัก 50 รางวัล โดยได้สุ่มผู้โชคดีจากรายชื่อผู้ร่วมโหวต ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้ที่แฟนเพจ “สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo” หรือสอบถามโทร. 0-3831-8444 ต่อ 213
สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ ฝ่ายรายได้ ธุรกิจและสารสนเทศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2568 เท่านั้น