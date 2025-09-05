"รฟท." มาแล้ว! ร้องทุกข์ ดีเอสไอ เอาผิดกลุ่มบุคคล-เจ้าหน้าที่รัฐ ครอบครองที่ดิน "เขากระโดง" 4,414 ไร่

MGR Online - ฝ่ายกฎหมาย รฟท. เข้าร้องทุกข์ดำเนินคดีกลุ่มบุคคล-เจ้าหน้าที่รัฐ ครอบครองที่ดิน "เขากระโดง" 4,414 ไร่ ยืนยันกรรมสิทธิ์ตามคำพิพากษาศาล
วันนี้ (5 ก.ย.) เวลา 13.30 น. ที่กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ชั้น 8 อาคารบี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานอาณาบาล เดินทางเข้าให้ถ้อยคำกับ พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผู้อํานวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะพนักงานสืบสวนเรื่องที่ 97/2568 เพื่อดำเนินการสืบสวนเรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการครอบครองและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินบริเวณเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ อันอาจเป็นที่ดินของรัฐและเกี่ยวข้องกับกลุ่มคณะบุคคลหลายฝ่าย โดยใช้เวลาร่วม 1 ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่สำนักงานอาณาบาล รฟท. ให้สัมภาษณ์หลังเข้าพบดีเอสไอ ว่า วันนี้มาตามนัดหมายหนังสือเชิญของดีเอสไอ และร้องทุกข์กล่าวโทษตามฐานความผิดที่ดีเอสไอดำเนินการสืบสวนสอบสวน ทาง รฟท. เพียงแต่มาให้ถ้อยคำในส่วนที่เกี่ยวข้อง ยืนยันในกรรมสิทธิ์ที่ดินตามคำพิพากษาศาลฎีกา และคำพิพากษาศาลปกครอง เป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินได้รับพระราชทานให้เป็นที่ดินของการรถไฟ ส่วนกลุ่มบุคคลร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการครอบครองยึดถือที่ดินนั้น เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน โดยผ่านมา รฟท. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการบุกรุกที่ดินเขากระโดงมาตลอด ตั้งแต่เริ่มแรก เรื่องของการเพิกถอนขับไล่ เพียงแต่ไม่เป็นข่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีมีเจ้าหน้าที่ รฟท. ไปเกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินเขากระโดง หรือไปเซ็นรับรองว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่ รฟท. จนสามารถออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินได้นั้น เจ้าหน้าที่สำนักงานอาณาบาล รฟท. ระบุว่า ขอให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแทน ซึ่งทราบว่าในสำนวนมีรายชื่อของเจ้าหน้าที่ที่เซ็นรับรองไว้อยู่แล้ว และตนต้องขออนุญาตให้รายละเอียดอยู่ในสำนวนของพนักงานสอบสวน
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่อาณาบาล การรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าพบคณะพนักงานสืบสวนดีเอสไอ โดยประสงค์ขอให้ดีเอสไอดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มบุคคลที่ได้มีการบุกรุก ยึดถือ ครอบครองที่ดินบริเวณเขากระโดงทั้งหมด 4,414 ไร่ รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ตามประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องต่อไป