ชาวบ้านน้ำยืนที่ยังไม่อพยพเสี่ยงดำนาอีกครั้ง เผื่อต้องอพยพรอบสองกลับบ้านจะได้มีข้าวกิน

อุบลราชธานี - ชาวบ้านที่ยังไม่อพยพพาครอบครัวออกมาดำนาหลังดำนาครั้งแรกถูกน้ำท่วมเน่าตายหมด ซึ่งถ้าทางการบอกให้อพยพและได้กลับเข้าบ้านอีกครั้งจะได้มีข้าวกินในปีนี้ อย่างไรก็ตามอยากให้ภาครัฐช่วยเหลือชดเชยเงินรายได้ที่ขาดหายไปช่วงอยู่ในศูนย์อพยพรอบแรก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านในตำบลโดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งการปะทะครั้งที่แล้วอยู่ในพื้นที่กระสุนตก ขณะนี้หลายครอบครัวพากันออกมาดำนารอบที่สอง หลังจากนาข้าวรอบแรกปลูกดำไปแล้ว แต่ถูกน้ำท่วมยืนต้นเน่าตายหมด
นางอรทัย ละนิโส อายุ 59 ปี เจ้าของที่นาบอกว่า ครั้งที่แล้วตนต้องอพยพหนีการสู้รบไปอยู่กับลูกสาวที่จังหวัดร้อยเอ็ดนานครึ่งเดือน และเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้ 3-4 วันก็มีข่าวลือจะมีการปะทะกันเกิดขึ้นรอบสอง ทำให้เพื่อนบ้านบางส่วนอพยพหนีไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ อ.เดชอุดมกันอีกครั้ง
แต่สำหรับครอบครัวของตนยังไม่ขออพยพเพราะต้องการดำนาปลูกข้าวให้แล้วเสร็จก่อน ครั้งแรกนาข้าวได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมตายหมด การดำนาครั้งนี้ก็หวังว่าถ้าทางการสั่งให้อพยพออกไปอีกครั้ง ซึ่งไม่รู้ต้องอยู่ในศูนย์นานสักเท่าไหร่ แต่เมื่อกลับเข้าบ้านหลังเหตุการณ์สงบ ครอบครัวก็จะได้มีข้าวไว้กินในปีนี้
อย่างไรก็ตาม อยากให้ทางการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพราะที่ผ่านมาตอนที่พากันไปอยู่ในศูนย์พักพิงนานหลายสัปดาห์ พวกตนก็ไม่ได้ประกอบอาชีพหารายได้อะไรมาเลี้ยงครอบครัวเลย ตอนนี้แต่ละครอบครัวอยู่ในสภาพหมดเนื้อหมดตัว