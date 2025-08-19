สว.สำรอง ท้า กกต.สาบานวัดพระแก้ว ทำคดีฮั้วโปร่งใส จี้สรุปสำนวนส่งศาลฎีกาสัปดาห์นี้

สว.สำรอง ท้า กกต.สาบานวัดพระแก้ว ทำคดีฮั้ว สว.โปร่งใส จี้เร่งสรุปสำนวนส่งศาลฎีกาในสัปดาห์นี้ หยุดกระบวนการล้วงลูก ยื้อเวลา เอื้อตั้ง กกต.ใหม่ ลั่น สู้ไม่ถอย พร้อมประเคนมาตรา 157 กกต.ใหม่ หากเฉยหรืออ้างคดีไม่มีมูล
วันนี้ (19 ส.ค.) ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กลุ่ม สว.สำรอง นำโดย นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล, นายประดิษฐ์ พรหมจินดา, พ.อ.ไพบูลย์ พัสดร, ดร.นำศักดิ์ อุทัยศรีสม สว.สำรอง พร้อมคณะ เดินทางมาแสดงพลังเพื่อเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เร่งดำเนินการสรุปสำนวนคดีโกงการเลือก สว.ระดับประเทศ ส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาเอาผิด ผู้เกี่ยวข้องต่อไป เนื่องจากขณะนี้ คณะกรรมการสืบสวนไต่สวนกลางชุดที่ 26 ที่มีผู้แทนร่วมระหว่าง กกต. และกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเออไอ ได้สืบสวนสอบสวน และสรุปผลส่งมายังสำนักงานกกต.แล้วตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 2568
นายอัครวัฒน์ กล่าวว่า สืบสวนไต่สวนกลางชุดที่ 26 ได้ส่งเรื่องมายังสำนักงานกกต.แล้วตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมา ทาง กกต.ก็อ้างว่า ต้องใช้เวลาราวๆ 30 วัน เพื่อดูสำนวนตรงนี้ ถ้าไม่เสร็จก็ขยายเวลาได้อีก ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ครบกำหนด 30 วันแล้วกลับยังไม่มีความคืบหน้า ดังนั้น อยากถามว่า กกต.จะขยายเวลาไปอีกจนถึงเมื่อไหร่ ทั้งนี้ยืนยันว่า สืบสวนไต่สวนกลางชุดที่ 26 ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ได้มีการสืบสวน สอบสวนมาอย่างดีแล้ว จึงเห็นว่า กกต.ควรเร่งสรุปสำนวนส่งศาลฎีกา ภายในสัปดาห์นี้ ไปสู้กันอย่างแมนๆ ถ้าหลักฐานไม่พอก็ค่อยส่งเพิ่ม ส่วนสว.ที่เกี่ยวข้องก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ภายในเดือนนี้ ถ้าบริสุทธิ์จริง ก็ค่อยกลับเข้ามาทำงานในตำแหน่ง
นายอัครวัฒน์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีรายงานข่าวว่ามีคนที่มีอักษาย่อ ต. และ จ. มีความพยายามในการเข้าไปล้วงลูก และยื้อหาสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ ยื้อเวลาออกไป ให้ สว.ชุดปัจจุบันได้ทำหน้าที่ในการเลือก กกต.คนใหม่ที่จะมาแทนนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. และนายสันทัด ศิริอนันต์ กกต.ที่ครบวาระ และรักษาการอยู่ตอนนี้ ซึ่งการที่คนใหม่เข้ามาและรับลูกต่อนั้นจะมีความเข้าใจในสำนวนคดีมากน้อยแค่ไหน เพราะเรื่องนี้มีความซับซ้อน จึงขอให้หยุดการยื้อเวลา การล้วงลูกแล้วเร่งส่งสำนวนสู่ศาลฎีกา ย้ำว่า เราจะต่อสู้กับเรื่องนี้ไม่มีเหน็ดเหนื่อย ถ้ารอกกต.ชุดใหม่แตะมือมาดูสำนวน และอ้างไม่ทีมูล เราจะประเคนมาตรา 157 ให้ เพราะที่ผ่านมาข้าราชการที่ไม่เห็นแก่ประชาชนเข้าไปกินข้าวแดงในคุกเยอะแล้ว
“เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด ถ้านายแสวง บุญมี, นายอิทธิพร และ กกต.ทุกท่าน ตลอดจนรองเลขาธิการกกต.ที่กำลังทำเรื่องอยู่ตอนนี้ หากมีความซื่อสัตย์สุจริตจริง พูดจริง ไม่พูดปดมดเท็จ เรานัดกันไปสาบานที่วัดพระแก้วดีหรือไม่ว่า คดีนี้ทำอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีเรื่องแอบแฝง ไปสาบานกันเลยเพราะประชาชนรอฟังกันอยู่ ท่านมีความกล้าหาญหรือไม่ บอกกับประชาชนเลยว่า พร้อมที่จะไปสาบานต่อวัดพระแก้วว่าได้ทำงานนี้โดยซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีใครมาสั่งมาแอบไหม เรื่องจะเสร็จกี่วัน กี่โมง แต่ถ้าไม่ทำไม่มีเจตนาบริสุทธิ์ อย่าลืมว่าบ้านเมืองเรามีพระสยามเทวาธิราชใครที่คิดไม่ดี ข้าราชการไหนที่คิดชั่วกับประเทศชาติ กับแผ่นดินไทยส่วนใหญ่แล้วมีอันเป็นไป”