"อิทธิพร" เผยคดีฮั้ว สว.มีแจ้งข้อหา-สอบเพิ่ม ปัดยื้อ แต่ต้องใช้เวลาเพราะมีเอกสารหลักฐานจำนวนมาก

ประธาน กกต.เผยคดีฮั้วเลือก สว.มีแจ้งข้อกล่าวหา-สอบเพิ่ม ยันต้องใช้เวลาเหตุ เอกสารหลักฐานเยอะ ลั่นไม่ยื้อเวลา แม้ถูกจับตา คุยระดับจังหวัดร้อยเอ็ด-ยะลา เจอฟันแล้ว
วันนี้(14ส.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ภายหลังคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่ 26 สรุปสำนวนส่งไปยังรองเลขากกต.ว่า ขั้นตอนขณะนี้ผ่านจากคณะกรรมการชุดที่ 26 ซึ่งเป็นการพิจารณาคดีในขั้นตอนแรก อยู่ระหว่างการทำงานของรองเลขากกต. โดยทราบอย่างไม่เป็นทางการว่าในจำนวนผู้ที่ถูกกล่าวหา และผู้ถูกร้องที่มีประมาณร้อยกว่าคน มีบางคนที่ถูกสั่งให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม และสั่งไต่สวนเพิ่มเติม
ส่วนที่มีการท้วงติงว่ากกต.ใช้เวลาในการพิจารณานาน ประธานกกต. ชี้แจงว่า เวลาที่กำหนดไว้เป็นเวลาที่อำนวยความยุติธรรมให้กระบวนการพิจารณาในแต่ละลำดับไม่เกิดความล่าช้า หากช้าไปบ้างก็ต้องมีเหตุผลว่าเหตุใดถึงช้า ไม่เช่นนั้นก็จะไม่เกิดความยุติธรรมกับใคร การที่กกต.ออกประกาศกกต.มาได้มีการกำหนดการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนว่าใช้เวลาเท่าไหร่ เป็นเพราะไม่ต้องการให้เกิดความล่าช้า ซึ่งไม่กระทบต่อสำนวน และเนื้อหา โดยจากสำนวนของคณะกรรมการชุดที่ 26 มีผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นร้อยคน และมีเอกสารหลายพันหน้า จึงต้องใช้เวลา กระบวนการต้องใช้ความรอบคอบ เพราะเป็นกระบวนการยุติธรรม
นายอิทธิพร ยังกล่าวด้วยว่า การพิจารณาสำนวนฮั้วเลือกสว.ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเม.ย.กกต.ก็ได้มีมติในส่วนของการฮั้วเลือกระดับจังหวัด ที่จ.ร้อยเอ็ด และได้ส่งศาลดำเนินการแล้ว เป็นการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และเมื่อวาน กกต.ก็ได้มีมติเรื่องการฮั้วเลือกสว.ระดับจังหวัด ที่จ.ยะลา และส่งศาลให้ดำเนินการโดยมีผู้ถูกกล่าวหา 32 คน ส่วนของที่คณะกรรมการชุดที่ 26 ดำเนินการ เป็นที่สนใจของสาธารณชนมีผู้ที่เกี่ยวข้องและมีพยานหลักฐานเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาบ้าง ซึ่งคณะดังกล่าว ทำหน้าที่ตั้งแต่เดือนมี.ค. สำหรับตนเองมองว่าทำงานค่อนข้างจะรวดเร็ว
นายอิทธิพร ยังกล่าวถึงผู้ที่ถูกกล่าวหา 32 คน ว่าเกี่ยวข้องกับการฮั้วเลือกสว.ระดับจังหวัดยะลาที่ส่งศาลไปมี 12 สำนวน ผู้ถูกกล่าวหามีทั้งผู้ที่ได้รับเลือกและไม่ได้รับเลือก อีกไม่นานคำวินิจฉัยก็คงจะออกมารอติดตามได้
ส่วนที่มีการเรียกรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มนั้นตนไม่ทราบจำนวนเพราะเป็นกระบวนการอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดที่ 26 ซึ่งจะไม่เข้าไปแทรกแซง โดยได้รับแจ้งว่าจะพยายามทำงานตามกรอบเวลา เพราะตระหนักดีถึงความสนใจของประชาชน
"ในขั้นตอนของกฎหมายจำเป็นที่จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมสำหรับบางคน และให้ดำเนินการไต่สวนเพิ่มเติมในบางประเด็น โดยในบรรดาเกือบ 200 คนเมื่อกกต.ตรวจสำนวนแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอ ก็สามารถแจ้งให้คณะกรรมการชุดที่ 26 ไปสอบเพิ่มได้ต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่าย "
เมื่อถามว่าอาจจะเป็นมองว่ายื้อเวลาให้กับสว.หรือไม่นั้นนายอิทธิพร กล่าวว่า อาจจะถูกมองแบบนั้นได้แต่ยืนยันว่ากกต.ไม่ได้ทำงานเช่นนั้น